Что это было? Посмотрите, как дикий олень очень эффектно сбил человека с ног посреди города!

Источник материала: Tut.by

В США камера наблюдения сняла по-настоящему впечатляющий трюк в исполнении дикого оленя. Зверь на полной скорости бежал по городу (неизвестно, откуда и куда), и на его пути оказался человек. Сворачивать с пути олень не стал — просто посмотрите, что произошло дальше!