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Что это было? Посмотрите, как дикий олень очень эффектно сбил человека с ног посреди города!
Источник материала: Tut.by
В США камера наблюдения сняла по-настоящему впечатляющий трюк в исполнении дикого оленя. Зверь на полной скорости бежал по городу (неизвестно, откуда и куда), и на его пути оказался человек. Сворачивать с пути олень не стал — просто посмотрите, что произошло дальше!
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Он несся на полной скорости!
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