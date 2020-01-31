Миссия выполнима

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Что первое вам приходит в голову при слове «агроусадьба»? Скорее всего, тихий семейный отдых в деревне, речка, лес, рыбалка. Но существует место, которое разрывает эти шаблоны. Недалеко от трассы Р98, что пролегает вдоль границ Национального парка «Беловежская пуща», есть деревня Щербы. Живописное место в лесах знаменитого заповедника. Там находится агроусадьба «ROUTE P98», выделяющаяся своими колоритом и тематикой. «Route Р98» – место для отдыха мототуристов и не только, где можно найти новых друзей, а также приятно и познавательно провести время. Находится на автомобильной дороге «Обход территории Национального парка «Беловежская пуща» Р98, покрытие и пейзажи которой оставят незабываемые впечатления от поездки.

Усадьба является базой мотоциклетного сообщества «Motorcyclescommynity Р98», а также площадкой для проведения фестивалей, которые собирают у себя гостей из ближнего и дальнего зарубежья. В сезон любой желающий может здесь остановиться и отдохнуть. Большая часть посетителей – байкеры, ведь именно на них и рассчитан хостел. Да и сам хозяин является страстным мотолюбителем и исколесил немало дорог вместе со своей супругой.

Свернув с трассы Р98, едем сквозь лес, и вот уже видны первые строения. Проехав по деревне метров двести, видим хостел. Спутать его нельзя, так как на фронтоне дома висит большой логотип мотоциклетного сообщества.





Нас встречает Вадим, хозяин мотохостела. Улыбчивый и в тоже время сдержанный. Они с друзьями весь день буксировали к себе на базу два ретро автомобиля, которые гнили в пуще много лет, и один из них «прославился» недавно в интернете.





Вадиму 32 года, есть жена Юля и двое детей. Сейчас живет в Бресте. Все детство провел в Щербах. И мама, и папа родом отсюда. Как говорит Вадим, у него здесь практически в каждом доме родственники. И это неудивительно, ведь если копнуть глубоко в архивах, то его далекие предки основали эту деревню. Его семья до сих пор носит ту же фамилию, что и у отцов основателей: Жедик.





– Наш хостел — это такое место, где останавливаются на отдых мотоциклисты, путешествуя по Беларуси. Помимо принятия гостей мы еще организовываем различные мероприятия. Открытие и закрытие мотосезона, а также фестиваль «Villageparty», направленный на поддержку развития мототуризма. У каждой агроусадьбы – свое направление, у кого – по рыбалке, у кого – по птицам, а наше – по мотоциклам. Идея усадьбы основывается на развитии мототуризма в стране, а также создании благоприятных условий для туристов.

Пока разговариваем, просим провести небольшую экскурсию по территории, а она, к слову, немаленькая.









– С каждым годом количество гостей увеличивается, как ни крути, уже не первый год все это организовываем. Мы путешествуем, кого-то приглашаем, люди, которые у нас уже побывали, рассказывают другим, запускается «сарафанное радио». За пять лет существования у нас побывали гости из Аргентины, Австралии, Германии, России, Кыргызстана, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.





























– Организация фестиваля – немалый труд. Мы приглашаем различные музыкальные коллективы, делаем рекламу в интернете. У нас очень много друзей, которые помогают развивать это направление и всячески нас рекламируют. Мы в свою очередь стараемся все свои мотопробеги на время проведения фестиваля связывать с достопримечательностями Пружанского и Каменецкого районов. Проводим, так сказать, экскурсии на мотоциклах. Белая вежа, Пружанский палац, Беловежская пуща, Ружаны…

























Заходим в мастерскую. Все стены увешаны разными запчастями от мотоциклов. Как выяснилось, Вадим не выбрасывает подобные вещи. Что-то пригодится в хозяйстве, а что-то послужит отличным экспонатом.





– Гости могут подолгу тут стоять и обсуждать какую-нибудь запчасть или механизм. Да и я всегда рад поучаствовать в дискуссии.

– Здесь все сделано с душой, своими руками. Вместе с нашей командой неравнодушных людей из мотосообщества. Без команды прийти к этому было бы невозможно.

































К слову, на данный момент хостел для Вадима скорее хобби, чем источник дохода. Именно поэтому в межсезонье Вадим живет и работает в Бресте. Но в его планах переехать в Щербы насовсем.





– На базе хостела также ежегодно проводится День деревни. В первый раз, когда мы сделали этот праздник, сюда приехали люди, которые по десять-пятнадцать лет не виделись. Грубо говоря, мы дали деревне Щербы вторую жизнь. После того, как мы стали проводить здесь мероприятия, сюда вернулись люди. Летом их в деревне много. Везде заборы, дома ухоженные, то есть деревня начинает потихоньку восстанавливаться. Возрождение родной деревни для меня – это как миссия. Потому что когда ты без истории, не знаешь откуда ты и твои предки, то сложно найти себя в этом мире.









Отрадно в наше время встретить неравнодушного человека, который бескорыстно прилагает усилия по возрождению родной деревеньки… Удачи тебе, Вадим, и сил для выполнения благородной «миссии».

Виталий ДУЛЕВИЧ.

Фото автора и из открытых источников.