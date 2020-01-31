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Смотрите, как дочь осуществила мечту мамы, которая серьезно пострадала в аварии
Источник материала: Tut.by
Пользователь «Пикабу» под ником ortustella
— Мою маму сбил паренек на «шестерке» на пешеходном переходе на скорости 80 км/ч. Она разбила головой лобовое стекло и отлетела на 10 метров.
У мамы была открытая ЧМТ, тройной перелом ноги, двойной перелом руки и четыре контузии головного мозга. Сейчас мама — инвалид. Одна нога короче другой на 3,5 см, не слышит одним ухом и полностью пропали обоняние и слух на одно ухо.
Она долго восстанавливалась, не вставала полгода, потом костыли, палочка. Сейчас ходит в специальной обуви, пытается вспомнить, как пахнет лес, когда мы ездим за грибами.
Через год после ДТП она вернулась в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой проработала больше 20 лет. Дети ждали, нарисовали плакат, даже мальчик-аутист, который не шел на контакт ни с одним из педагогов, для этого плаката скрутил цветочек из проволоки. Для меня она — герой!
Однажды я приехала в гости в родителям в Тверь, мы с мамой смотрели телевизор и там показывали рекламу в защиту амурских тигров. «Господи, как же я мечтаю хоть раз в жизни погладить тигренка!» — сказала она.
Я вынашивала эту идею полгода. Везти ее в Таиланд? Она боится летать, в зоопарках — нельзя. И в один прекрасный день в голову прилетает идея. А напишу-ка я Запашным! Я нашла страничку Аскольда, написала ему, вкратце изложила историю про маму и ее мечту. Была не была!
Через пять минут я получила ответ: «Приходите вместе с мамой завтра в наш цирк, к служебному входу, я вас встречу. Давайте поможем маминой мечте осуществиться». Я не могу описать, что я тогда почувствовала. Эта история навсегда закрепила во мне веру в то, что мир не без добрых людей и чудеса случаются.
Девушка сразу же позвонила матери, чтобы та приехала в Москву.
— И вот мы поехали в цирк к назначенному времени. Аскольд встретил нас и провел в тигрятник. Поразило то, в какой чистоте содержались четвероногие артисты, не было даже специфичного запаха.
В тигрятнике было много клеток, в которых находились тигры и львы. Аскольд открывал клетки, показывал нам своих кошек, они урчали и ластились к нему. А потом он открыл клетку с Мартином, это был тигренок. Нет не так. ТИГРЕНОК. Ему было 6 месяцев, он было довольно крупным котом, но невероятной ласковым и игривым. Нам разрешили его погладить, угостить кусочком мяса и он нас лизнул!
Глаза мамы искрились счастьем. Мы до сих пор вспоминаем этот волшебный день. Я безмерно благодарна Аскольду за его участие и этот подарок!
Аскольд предложил нам остаться на выступление, оказывается время нашей встречи он выбрал перед его началом, но мама вежливо отказалась, т.к. не любит злоупотреблять добротой людей. «Я и так счастлива и мне больше ничего не нужно» — сказала она — «Я хочу вернуться к папе и все ему рассказать».
Смотрите, как это было:
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Пользователь «Пикабу» рассказал трогательную историю.
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