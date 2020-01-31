ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, как дочь осуществила мечту мамы, которая серьезно пострадала в аварии

31.01.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователь «Пикабу» под ником ortustella рассказала очень трогательную историю, которая произошла в 2014 году. Ее мама серьезно пострадала в ДТП, а когда ей стало лучше, дочь осуществила ее давнюю мечту. Ниже приводим историю практически целиком и без правок. Обязательно дочитайте ее до конца!

— Мою маму сбил паренек на «шестерке» на пешеходном переходе на скорости 80 км/ч. Она разбила головой лобовое стекло и отлетела на 10 метров.

У мамы была открытая ЧМТ, тройной перелом ноги, двойной перелом руки и четыре контузии головного мозга. Сейчас мама — инвалид. Одна нога короче другой на 3,5 см, не слышит одним ухом и полностью пропали обоняние и слух на одно ухо.

Она долго восстанавливалась, не вставала полгода, потом костыли, палочка. Сейчас ходит в специальной обуви, пытается вспомнить, как пахнет лес, когда мы ездим за грибами.

Через год после ДТП она вернулась в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой проработала больше 20 лет. Дети ждали, нарисовали плакат, даже мальчик-аутист, который не шел на контакт ни с одним из педагогов, для этого плаката скрутил цветочек из проволоки. Для меня она — герой!

Однажды я приехала в гости в родителям в Тверь, мы с мамой смотрели телевизор и там показывали рекламу в защиту амурских тигров. «Господи, как же я мечтаю хоть раз в жизни погладить тигренка!» — сказала она.

Я вынашивала эту идею полгода. Везти ее в Таиланд? Она боится летать, в зоопарках — нельзя. И в один прекрасный день в голову прилетает идея. А напишу-ка я Запашным! Я нашла страничку Аскольда, написала ему, вкратце изложила историю про маму и ее мечту. Была не была!

Через пять минут я получила ответ: «Приходите вместе с мамой завтра в наш цирк, к служебному входу, я вас встречу. Давайте поможем маминой мечте осуществиться». Я не могу описать, что я тогда почувствовала. Эта история навсегда закрепила во мне веру в то, что мир не без добрых людей и чудеса случаются.

Девушка сразу же позвонила матери, чтобы та приехала в Москву.

— И вот мы поехали в цирк к назначенному времени. Аскольд встретил нас и провел в тигрятник. Поразило то, в какой чистоте содержались четвероногие артисты, не было даже специфичного запаха.

В тигрятнике было много клеток, в которых находились тигры и львы. Аскольд открывал клетки, показывал нам своих кошек, они урчали и ластились к нему. А потом он открыл клетку с Мартином, это был тигренок. Нет не так. ТИГРЕНОК. Ему было 6 месяцев, он было довольно крупным котом, но невероятной ласковым и игривым. Нам разрешили его погладить, угостить кусочком мяса и он нас лизнул!

Глаза мамы искрились счастьем. Мы до сих пор вспоминаем этот волшебный день. Я безмерно благодарна Аскольду за его участие и этот подарок!

Аскольд предложил нам остаться на выступление, оказывается время нашей встречи он выбрал перед его началом, но мама вежливо отказалась, т.к. не любит злоупотреблять добротой людей. «Я и так счастлива и мне больше ничего не нужно» — сказала она — «Я хочу вернуться к папе и все ему рассказать».

Смотрите, как это было:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь «Пикабу» рассказал трогательную историю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla приступила к выпуску кроссовера Model Y. Первые покупатели получат машины в марте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика