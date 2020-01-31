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Одна пациентка написала 19 отзывов врачам. Как принять участие в конкурсе «СуперДоктор»

31.01.2020 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Буквально на днях прошла церемония награждения новых героев. Целый год белорусы писали самые теплые и искренние слова лучшим докторам Беларуси. Теперь проект «СуперДоктор» завершен. Как пришли идея создания такого конкурса, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анна Новик, PR-менеджер конкурса «СуперДоктор-2019»:
Эта идея пришла в голову не только мне, у меня есть коллега Вячеслав Игнатенко, он врач, детский хирург и мы с ним предложили людям выбирать самим лучшего врача, основываясь на личном опыте. В дальнейшем мы создали собственный сайт, на котором пациенты могут писать отзывы, благодарить врачей.

Одна пациентка написала 19 отзывов врачам. Как принять участие в конкурсе «СуперДоктор»

Конкурс проходит и будет проходить ежегодно, поэтому каждый год лучшие врачи Беларуси будут награждаться, получать такой статус и признание пациентов. Если доктор уже существует в нашей базе, то вы сможете сразу написать ему отзыв. Если его там пока еще нет, то вы можете его добавить прямо на сайте и, таким образом, номинировать.

С этого года мы также запускаем новую рубрику – это блоги на сайте «СуперДоктор», соответственно вы можете зайти не только оставить отзыв, но и почитать какую-то полезную информацию от врачей.

Расскажите о победителях среди пациентов, которые принимали участие в конкурсе.

Анна Новик:
Мы выбираем не только лучших врачей, но и поощряем пациентов, которые пишут отзывы. У нас на протяжении года писали не только коротенькие благодарности, но и присылали целые эпикризы, эссе, сочинения, стихи. Таких замечательных и очень отзывчивых пациентов очень много. В частности Волынец Наталья Николаевна написала 19 отзывов врачам Вилейщины. В этом году лучшим отзывом мы посчитали отзыв Корзатно Нины Ивановны из Лиды, которая написала отзыв доктору Татьяне Дудко. Мы посчитали, что он лучший, потому что он был наиболее развернутым, открытым и очень эмоциональным – именно вот такие критерии были у нас. Конкурс постепенно набирает обороты. Все больше людей узнают, больше отзывов приходит, но, к сожалению, не все люди знают о том, что так можно поблагодарить врача.

Одна пациентка написала 19 отзывов врачам. Как принять участие в конкурсе «СуперДоктор»

Люди в материале: Анна Новик
 
 
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