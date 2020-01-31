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Одна пациентка написала 19 отзывов врачам. Как принять участие в конкурсе «СуперДоктор»
Источник материала: СТВ
Буквально на днях прошла церемония награждения новых героев. Целый год белорусы писали самые теплые и искренние слова лучшим докторам Беларуси. Теперь проект «СуперДоктор» завершен. Как пришли идея создания такого конкурса, узнали в программе
Анна Новик, PR-менеджер конкурса «СуперДоктор-2019»:
Конкурс проходит и будет проходить ежегодно, поэтому каждый год лучшие врачи Беларуси будут награждаться, получать такой статус и признание пациентов. Если доктор уже существует в нашей базе, то вы сможете сразу написать ему отзыв. Если его там пока еще нет, то вы можете его добавить прямо на сайте и, таким образом, номинировать.
С этого года мы также запускаем новую рубрику – это блоги на сайте «СуперДоктор», соответственно вы можете зайти не только оставить отзыв, но и почитать какую-то полезную информацию от врачей.
Расскажите о победителях среди пациентов, которые принимали участие в конкурсе.
Анна Новик:
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Буквально на днях прошла церемония награждения новых героев. Целый год белорусы писали самые теплые и искренние слова лучшим докторам Беларуси. Теперь проект...
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