Прокуратура напоминает: ежегодные декларации о доходах и имуществе необходимо подать до 1 марта 2020 года

Источник материала: Кобринский вестник





Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» определена четкая система мер борьбы с коррупцией, в т.ч. посредством установления ограничений и специальных требований, направленных на обеспечение финансового контроля в отношении государственных должностных и приравненных к ним лиц.

В силу требований ст.ст.31 и 32 Закона о борьбе с коррупцией ежегодно до 1 марта обязаны представлять декларации о доходах и имуществе;

председатели сельских, поселковых Советов депутатов, их заместители, их супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), а также совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство;

государственные служащие;

руководители государственных организаций;

руководители организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц;

их супруг (супруга), а также совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство.

Обязательному декларированию подлежат доходы, полученные в течение календарного года от источников в Республике Беларусь, а также от источников за пределами Республики Беларусь.

Следует иметь ввиду, что в декларации отражаются любые доходы, подлежащие обязательному декларированию, независимо от того, являются ли они объектом налогообложения или освобождены от него, т.е. указывается общая сумма начисленного дохода. При этом суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей (начисленной) суммы дохода.

При получении обязанным лицом доходов в виде имущества в натуральной (неденежной) форме, на безвозмездной основе, в наследство либо по сделкам, не предполагающим проведение расчетов, в том числе от профсоюзных организаций, полученных членами этих профсоюзных организаций в виде подарков, призов, оплаты стоимости путевок графа “Размер дохода” не заполняется, при этом иные графы подлежат обязательному заполнению.

В декларациях также указываются сведения о доходах, полученных от физических лиц в Республике Беларусь по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма и иным (например, доходы от продажи транспортных средств, сдачи квартиры, комнаты внаем).

Также декларированию подлежат доходы как в денежной, так и натуральной форме, полученные обязанным лицом за границей или из-за границы, в том числе путем банковского перевода, денежного перевода или почтового денежного перевода.

В декларации о доходах и имуществе указываются займы, полученные за предыдущий календарный год (2019), и не возвращенные на дату представления такой декларации. Такие доходы указываются в размере полученных займов.

Обязательному декларированию подлежат находящиеся в собственности лиц, обязанных представлять декларации о доходах и имуществе, на дату представления такой декларации, независимо от его стоимости:

земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места, а также доли в праве собственности на них: в графе “Вид имущества” указывается вид такого имущества: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, иное капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение, дача, садовый домик, земельный участок, машино-место.

Если обязанное лицо имеет долю в праве собственности на капитальное строение, изолированное помещение, земельный участок, машино-место, то в графе “Вид имущества” дополнительно отражается размер доли в праве собственности на такое имущество.

В графе “Дата и способ приобретения” указывается дата приобретения (момент государственной регистрации возникновения права собственности на такое имущество) в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. Также в этой графе указывается вид сделки, в результате совершения которой обязанное лицо стало собственником имущества.

В графе “Общая площадь” указывается общая площадь соответствующего вида имущества в квадратных метрах (для земельного участка – в квадратных метрах либо в гектарах) исходя из сведений, содержащихся в свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации или иных документах, подтверждающих государственную регистрацию возникновения права собственности на такое имущество.

В графе “Стоимость на дату приобретения” указывается сумма денежных средств, фактически израсходованных на приобретение имущества (доли в праве собственности на имущество), либо направленных на его строительство. Если имущество получено обязанным лицом безвозмездно, в наследство либо по сделкам, не предполагающим проведение расчетов, стоимость такого имущества в декларации не указывается.

Указание в декларации стоимости имущества, содержащейся в техническом паспорте объекта в ценах 1991 г. (1982 г.), остаточной, восстановительной, кадастровой либо иной аналогичной стоимости не допускается и является нарушением;

транспортные средства (за исключением мопедов и приравненных к ним механических транспортных средств, велосипедов, гужевого транспорта), самоходные машины, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река – море) плавания, воздушные суда: подлежат отражению сведения об указанном имуществе, находящемся в собственности обязанного лица на дату представления декларации, как снятого, так и не снятого с учета, независимо от технического состояния таких средств, в том числе в непригодном для эксплуатации состоянии, а также находящихся в угоне, долях в праве собственности на указанное имущество.

Декларированию также подлежат строительные материалы, общая стоимость которых превышает две тысячи базовых величин; доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе производственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные строительством, их части, предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую пятнадцать тысяч базовых величин; иное имущество, стоимость единицы которого превышает две тысячи базовых величин; и др.

Типичными нарушениями законодательства о борьбе с коррупцией при декларировании доходов и имущества, выявляемыми в ходе прокурорских проверок, являются:

– указание в декларации размера фактически полученного (на руки, на карточку), а не начисленного дохода;

– не указание в декларации доходов, полученных от белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся местом основной работы (выигрыши в лотереи, страховое возмещение, призы и подарки за участие в спортивно-массовых мероприятиях, доходы, полученные от организаторов азартных игр, доходы от преподавательской и научной деятельности (чтение лекций в вузах, публикация статей, рецензий и др.);

– не указание в декларации доходов, полученных по договорам от физических лиц в Республике Беларусь (доходы, полученные в результате дарения от близких родственников в виде денежных средств либо в натуральной форме (имущество); доходы, полученные по заключенным договорам найма (поднайма) жилых или иных помещений; доходы, полученные от возмездного отчуждения движимого и недвижимого имущества);

– не указание в декларации не указаны доходы, полученные в натуральной форме (в дар либо в наследство);

– в декларации указана не стоимость объекта недвижимости на дату его приобретения, а его оценочная стоимость в ценах 1991 г. (1982 г.);

– в декларации не указаны транспортные средства, находящиеся в собственности обязанного лица.

Непредставление декларации о доходах и имуществе или внесение в нее неполных и (или) недостоверных сведений являются основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами.

Применение к лицу мер ответственности за нарушение законодательства о декларировании, кроме случаев привлечения к ответственности в виде освобождения от занимаемой должности (увольнения), не освобождает его от обязанности представления декларации о доходах и имуществе.

В случае обнаружения лицом, обязанным представлять декларации о доходах и имуществе, в представленной им декларации о доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных сведений до их выявления государственными органами, иными организациями, должностными лицами, проводящими проверку полноты и достоверности сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе, такое лицо вправе заявить об этом в соответствующий государственный орган, иную организацию, должностному лицу и представить уточненную декларацию о доходах и имуществе. При этом указанное лицо освобождается от ответственности за нарушение указанного законодательства.

Меры дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о декларировании доходов и имущества не применяются в случаях указания в декларации о доходах и имуществе:

неполных сведений о доходах, если размер доходов, не указанных в декларации о доходах и имуществе, не превышает 10 процентов общей суммы доходов, подлежащих обязательному декларированию;

недостоверных сведений о размере доходов, если размер доходов, недостоверно указанный в декларации о доходах и имуществе, превышает фактический размер таких доходов не более чем на 10 процентов;

недостоверных сведений о площади земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, если площадь такого имущества, недостоверно указанная в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактической площади такого имущества не более чем на 10 процентов;

недостоверных сведений о стоимости имущества (доли в праве собственности на имущество), если стоимость имущества (доли в праве собственности на имущество), недостоверно указанная в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактической стоимости такого имущества (доли в праве собственности на имущество) не более чем на 10 процентов.

В соответствии со ст.23.9 КоАП непредставление в установленный законодательством срок декларации о доходах и имуществе лицом, обязанным в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией представлять такую декларацию, либо указание в ней неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одной (27 руб.) до двадцати базовых величин (540 руб.).

При этом не является административным правонарушением указание в декларации о доходах и имуществе:

неполных сведений о доходах, если размер доходов, не указанных в декларации о доходах и имуществе, не превышает 20 процентов общей суммы доходов, подлежащих декларированию;

недостоверных сведений о размере доходов, если размер доходов, недостоверно указанный в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактического размера таких доходов не более чем на 20 процентов;

недостоверных сведений о дате приобретения имущества (доли в праве собственности на имущество);

недостоверных сведений о площади земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест;

недостоверных сведений о стоимости имущества (доли в праве собственности на имущество), если стоимость имущества (доли в праве собственности на имущество), недостоверно указанная в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактической стоимости такого имущества (доли в праве собственности на имущество) не более чем на 20 процентов;

неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, если лицом представлена уточненная декларация о доходах и имуществе в государственный орган, иную организацию, должностному лицу, которые проводят проверку полноты и достоверности сведений, указанных в декларации, до составления государственным органом, иной организацией, должностным лицом заключения о результатах проверки полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных в декларации о доходах и имуществе.

Заместитель прокурора района младший советник юстиции Р.Н.Сидоренко