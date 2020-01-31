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Tesla приступила к выпуску кроссовера Model Y. Первые покупатели получат машины в марте
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla в своем послании инвесторам сообщила, что выпуск кроссовера Model Y на калифорнийском заводе фирмы стартовал с опережением первоначального графика на несколько месяцев.
Напомним, что презентация
А еще компания сообщила о том, что ей удалось улучшить заявленные во время первой презентации электромобиля показатели запаса хода для полноприводной версии Long Range AWD. Теперь инженеры говорят о максимальном пробеге в 507 км (по стандарту EPA) на одной зарядке — на 56 км больше озвученных в прошлом году предварительных данных.
Отметим, что Tesla до сих пор так и не пришла на рынок ТС официально, но в соседней России компания Moscow Tesla Club еще прошлой весной начала
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Компания Tesla в своем послании инвесторам сообщила, что выпуск кроссовера Model Y на калифорнийском заводе фирмы стартовал с опережением первоначального графика на...
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