Tesla приступила к выпуску кроссовера Model Y. Первые покупатели получат машины в марте

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla в своем послании инвесторам сообщила, что выпуск кроссовера Model Y на калифорнийском заводе фирмы стартовал с опережением первоначального графика на несколько месяцев.





Напомним, что презентация младшего «паркетника» Tesla прошла еще весной прошлого года, вскоре после чего компания уточнила и сроки запуска модели в серию — производство машин планировалось начать осенью этого года. Также появилась и новая информация о начале поставок первых Model Y — в Америке покупатели получат машины уже в марте этого года. Европейским же заказчикам Model Y придется ждать дольше — до конца лета, если верить обещаниям Tesla.





А еще компания сообщила о том, что ей удалось улучшить заявленные во время первой презентации электромобиля показатели запаса хода для полноприводной версии Long Range AWD. Теперь инженеры говорят о максимальном пробеге в 507 км (по стандарту EPA) на одной зарядке — на 56 км больше озвученных в прошлом году предварительных данных.

Отметим, что Tesla до сих пор так и не пришла на рынок ТС официально, но в соседней России компания Moscow Tesla Club еще прошлой весной начала прием заказов на Model Y. Чтобы забронировать кроссовер, необходимо внести первоначальный взнос в размере 150 тысяч российских рублей (около 2380 долларов по текущему курсу).