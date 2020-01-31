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Стало известно, какую пластиковую посуду намерены запретить в ресторанах и кафе
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Перечень пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общественного питания, определили власти. Проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды» был размещён на национальном правовом форуме.
В список одноразовой пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общепита с 1 января 2021 года, вошли:
— контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, а также другие предметы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
— палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
— стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
— тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
— чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
Напомним, что ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил о том, что производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зелёный свет.
Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь:
— В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зелёный свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов.
Помимо этого, Александр Лукашенко призвал полностью исключить использование
Как отметил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко, переход на экологическую упаковку является общемировой тенденцией. За ней следует и Беларусь. На сегодняшний день, в большинстве белорусских магазинов уже существует экологичная альтернатива одноразовым полиэтиленовым пакетам, от которых в ближайшем будущем Беларусь намерена полностью отказаться.
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Перечень пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общественного питания, определили власти. Проект постановления МАРТ «Об...
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