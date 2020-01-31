ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, какую пластиковую посуду намерены запретить в ресторанах и кафе

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Стало известно, какую пластиковую посуду намерены запретить в ресторанах и кафе

Перечень пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общественного питания, определили власти. Проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды» был размещён на национальном правовом форуме.

В список одноразовой пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общепита с 1 января 2021 года, вошли: 

— контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, а также другие предметы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

Напомним, что ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил о том, что производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зелёный свет.

Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь:

— В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зелёный свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов.

Помимо этого, Александр Лукашенко призвал полностью исключить использование пластиковой упаковки везде, где это возможно.

Как отметил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко, переход на экологическую упаковку является общемировой тенденцией. За ней следует и Беларусь. На сегодняшний день, в большинстве белорусских магазинов уже существует экологичная альтернатива одноразовым полиэтиленовым пакетам, от которых в ближайшем будущем Беларусь намерена полностью отказаться. 

ont.by
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общественного питания, определили власти. Проект постановления МАРТ «Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Среди подписчиков Роналду в Instagram более 50 млн фейков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика