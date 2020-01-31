Стало известно, какую пластиковую посуду намерены запретить в ресторанах и кафе

Источник материала: Вороновская газета





Перечень пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общественного питания, определили власти. Проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды» был размещён на национальном правовом форуме.

В список одноразовой пластиковой посуды, которую могут запретить использовать в заведениях общепита с 1 января 2021 года, вошли:

— контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, а также другие предметы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

— чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

Напомним, что ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил о том, что производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зелёный свет.

Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь:

— В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зелёный свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов.

Помимо этого, Александр Лукашенко призвал полностью исключить использование пластиковой упаковки везде , где это возможно.

Как отметил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко, переход на экологическую упаковку является общемировой тенденцией. За ней следует и Беларусь. На сегодняшний день, в большинстве белорусских магазинов уже существует экологичная альтернатива одноразовым полиэтиленовым пакетам, от которых в ближайшем будущем Беларусь намерена полностью отказаться.

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