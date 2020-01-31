Среди подписчиков Роналду в Instagram более 50 млн фейков

Источник материала: Tut.by

Среди подписчиков в Instagram-аккаунте португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду оказалось более 50 миллионов фейковых аккаунтов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.



Фото: juventus.com

Редакторы британского таблоида проверили профиль 34-летнего футболиста через HypeAuditor. Оказалось, что 25,1 процента подписок на португальца были оформлены через подозрительные аккаунты. Сообщается, что это может быть следствием накрутки количества подписчиков.

29 января Роналду в очередной раз побил рекорд Instagram по количеству подписчиков. Португалец стал первым в истории социальной сети, кому покорилась отметка в 200 миллионов фолловеров.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету португальца 17 голов в 18 матчах. Роналду — чемпион Европы и пятикратный обладатель Кубка Лиги чемпионов. Он известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».