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Среди подписчиков Роналду в Instagram более 50 млн фейков

31.01.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди подписчиков в Instagram-аккаунте португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду оказалось более 50 миллионов фейковых аккаунтов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.


Фото: juventus.com

Редакторы британского таблоида проверили профиль 34-летнего футболиста через HypeAuditor. Оказалось, что 25,1 процента подписок на португальца были оформлены через подозрительные аккаунты. Сообщается, что это может быть следствием накрутки количества подписчиков.

29 января Роналду в очередной раз побил рекорд Instagram по количеству подписчиков. Португалец стал первым в истории социальной сети, кому покорилась отметка в 200 миллионов фолловеров.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету португальца 17 голов в 18 матчах. Роналду — чемпион Европы и пятикратный обладатель Кубка Лиги чемпионов. Он известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

 
 
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Среди подписчиков в Instagram-аккаунте португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду оказалось более 50 миллионов фейковых аккаунтов. Об этом сообщает Lenta.ru со...
 
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