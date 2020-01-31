Более 2 млн евро вложил Евросоюз в Могилевскую область. На что потратили деньги?

Источник материала: Горецкий вестник

Более двух миллионов евро технической помощи инвестировал Евросоюз в развитие Могилевской области, сообщает ОНТ. В энергетику, экологию, туризм и бизнес. Куда пошли эти деньги?

Например, у чаусского «Жилкомхоза» появилась возможность закупить новое оборудование. С финансированием помог Евросоюз. Проект по экономии обошелся в 700 тысяч евро. Обязательство – снизить выбросы углекислого газа на 30%. Пришлось обновить чуть ли не всю систему подогрева воды. Отопление и водоснабжение регулирует автоматика, оборудование меньше изнашивается, ресурсы экономятся. Уже в первый год их потребление снизилось на четверть.

В Могилевской школе №2 учат будущих художников. Здесь всегда мечтали о собственном выставочном зале. Для него даже нашли помещение в здании бывшего детского сада. С ремонтом и оборудованием помогли европейские партнеры. Удалось осуществить два проекта: творческий и оздоровительный. Евросоюз инвестирует в развитие регионов не только финансы, но и собственные наработки.

Сотрудничеству между Беларусью и Евросоюзом поспособствует упрощение визового режима. С июня «шенген» для граждан нашей страны будет стоить 35 евро. Стороны видят в этом новые возможности развития бизнеса, образования и разработки новых совместных программ.