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По $1800 на каждого жителя страны: внешний госдолг Беларуси вырос
Источник материала: Myfin
По данным
Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило $1 511,3 млн:
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.
За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и 227,2 млн рублей.
Источник: Myfin.by
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд. Он увеличился с начала 2019 года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%. Об этом...
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