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По $1800 на каждого жителя страны: внешний госдолг Беларуси вырос

31.01.2020 12:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По данным министерства финансов, в 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 643,6 млн:

  • $730,2 млн – правительства и банков Российской Федерации;
  • $638,1 млн – банки Китая;
  • $150,5 млн – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
  • $94,2 млн – МБРР;
  • $30,6 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило $1 511,3 млн:

  • $625,8 млн – правительство Российской Федерации;
  • $448,4 млн – банки Китая;
  • $353,1 млн – ЕФСР;
  • $78,6 млн – МБРР;
  • $3,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США;
  • $1,7 млн – ЕБРР и СИБ.

    • Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

    За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и 227,2 млн рублей.

Источник: Myfin.by
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд. Он увеличился с начала 2019 года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%. Об этом...
 
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