По $1800 на каждого жителя страны: внешний госдолг Беларуси вырос

По данным министерства финансов , в 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 643,6 млн:

Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило $1 511,3 млн:

$625,8 млн – правительство Российской Федерации;

$448,4 млн – банки Китая;

$353,1 млн – ЕФСР;

$78,6 млн – МБРР;

$3,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США;

$1,7 млн – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и 227,2 млн рублей.