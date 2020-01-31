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Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Посмотрите, кто из школьников Горецкого района победил на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

 

Евгений Мазаев – Добровский УПК детский сад-средняя школа

Физкультура и здоровье (диплом I степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Евгений Мазаев и учитель Евгений Бондарев

 

Александр Плоткин – Маслаковская средняя школа

Трудовое обучение (диплом II степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Александр Плоткин и учитель Сергей Толкачев

 

 

Юлия Комиссарова – гимназия №1

Русский язык и литература (диплом II степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учитель Татьяна Веренич и Юлия Комиссарова

 

 

Дарья Цыркунова – гимназия №1

Французский язык (диплом I степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Дарья Цыркунова и учитель Валентина Высоцкая

 

 

Михаил Вододохов – средняя школа №2

Английский язык (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учительница Наталья Валюженич и Михаил Вододохов

 

 

Екатерина Яцутко – гимназия №1

Белорусский язык и литература (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учительница Елена Шкуратова и Екатерина Яцутко

 

 

Павел Рыняк – гимназия №1

География (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Павел Рыняк и учительница Елена Скоромная

 

 

Роман Якубовский – средняя школа №4

Информатика (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учительница Наталья Жердева и Роман Якубовский

 

 

Станислав Бекарев – гимназия №1

Математика (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учительница Наталья Сенченко и Станислав Бекарев

 

 

Валерия Сидукова – средняя школа №2 (диплом III степени)

Мария Жаворонкова – средняя школа №2 (похвальный отзыв)

Обществоведение

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Мария Жаворонкова, учительница Татьяна Безносова и Валерия Сидукова

 

 

Анастасия Тарадеева – гимназия №1

Русский язык и литература (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Учительница Людмила Хохлова и Анастасия Тарадеева

 

 

Алексей Гудков – гимназия №1

Физика (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Алексей Гудков и учительница Инна Филиппенкова

 

 

Михаил Самуйлов – Савской УПК детский сад-средняя школа

Физкультура и здоровье (диплом III степени)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Михаил Самуйлов и учитель Григорий Мойсак

 

 

Роман Михасев – средняя школа №2

Физика (похвальный отзыв)

 

Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
Роман Михасев и учитель Валентин Пирожник

 

Поздравляем олимпиадников с успехами!


 
 
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  Посмотрите, кто из школьников Горецкого района победил на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.   Евгений Мазаев – Добровский УПК...
 
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