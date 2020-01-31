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Горецкие школьники победили на областном этапе олимпиады по учебным предметам
31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Посмотрите, кто из школьников Горецкого района победил на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.
Евгений Мазаев – Добровский УПК детский сад-средняя школа
Физкультура и здоровье (диплом I степени)
Александр Плоткин – Маслаковская средняя школа
Трудовое обучение (диплом II степени)
Юлия Комиссарова – гимназия №1
Русский язык и литература (диплом II степени)
Дарья Цыркунова – гимназия №1
Французский язык (диплом I степени)
Михаил Вододохов – средняя школа №2
Английский язык (диплом III степени)
Екатерина Яцутко – гимназия №1
Белорусский язык и литература (диплом III степени)
Павел Рыняк – гимназия №1
География (диплом III степени)
Роман Якубовский – средняя школа №4
Информатика (диплом III степени)
Станислав Бекарев – гимназия №1
Математика (диплом III степени)
Валерия Сидукова – средняя школа №2 (диплом III степени)
Мария Жаворонкова – средняя школа №2 (похвальный отзыв)
Обществоведение
Анастасия Тарадеева – гимназия №1
Русский язык и литература (диплом III степени)
Алексей Гудков – гимназия №1
Физика (диплом III степени)
Михаил Самуйлов – Савской УПК детский сад-средняя школа
Физкультура и здоровье (диплом III степени)
Роман Михасев – средняя школа №2
Физика (похвальный отзыв)
Поздравляем олимпиадников с успехами!
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Посмотрите, кто из школьников Горецкого района победил на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Евгений Мазаев – Добровский УПК...
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