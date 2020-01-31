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«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси

31.01.2020 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральное противостояние белорусского хоккея. Схватка не на жизнь, а на смерть. Как только не называют очные дуэли «Юности» и «Немана» в чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси

Но это вполне объяснимо. Игроки из Минска и Гродно – главные фавориты на золото.

Что получилось из очередного витка их соперничества, узнаем из нашего сюжета.

«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси

Люди в материале: Александр Пальчик
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Центральное противостояние белорусского хоккея. Схватка не на жизнь, а на смерть. Как только не называют очные дуэли «Юности» и «Немана» в...
 
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