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«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центральное противостояние белорусского хоккея. Схватка не на жизнь, а на смерть. Как только не называют очные дуэли «Юности» и «Немана» в чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но это вполне объяснимо. Игроки из Минска и Гродно – главные фавориты на золото.
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Новости Беларуси. Центральное противостояние белорусского хоккея. Схватка не на жизнь, а на смерть. Как только не называют очные дуэли «Юности» и «Немана» в...
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