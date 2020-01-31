﻿ Врач горецкой больницы – про опасность гриппа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач горецкой больницы – про опасность гриппа

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Грипп – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением главным образом слизистой дыхательных путей и явлениями высокой интоксикации ( болезненным состоянием организма).

Известно три основных типа вирусов гриппа: А,В и С и несколько видов их разновидностей. Эти вирусы несколько отличаются по своему строению и вызывают заболевания различной тяжести. Вирус гриппа А и В, вызывают наиболее тяжелые формы гриппа в отличие от С, который переносится человеком сравнительно легче.

 

Пути передачи и симптомы заражения гриппом

— больной гриппом человек с первых часов заболевания является источником инфекции;

— инкубационный период колеблется от нескольких часов до 1 -2 дней при гриппе А и до 3-4 дней при гриппе В;

— воздушно-капельный путь передачи инфекции: при кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа;

— через предметы обихода (полотенца, носовые платки, посуду и т.п.).

 

Основные симптомы

— появление озноба;

— внезапное резкое повышение температуры тела;

— общее недомогание;

— боль в мышцах;

— головная боль (преимущественно в области лба);

— вялость или возбуждение;

— покрасневшие глаза и лицо;

— сухое навязчивое покашливание;

— заложенность носа с незначительными выделениями. Течение болезни.

Клинические проявления болезни не зависят от типа вируса. Заболевание начинается внезапно. Появляется озноб, температура тела поднимается до 38-40°С. Больной жалуется на сильную головную боль при движении глазными яблоками, ломату во всем теле, разбитость, заложенность носа, светобоязнь, слезотечение, першение в горле, вялость, сонливость, головокружение. В ряде случаев возможна бессонница, иногда рвота, обморочные состояния, бред, судороги, потеря сознания.

Через 2-3 дня появляются серозно -гнойные выделения из носа (насморк), отмечается отечность мягкого неба, дужек, язычка. У большинства больных наблюдается кашель вследствие трахеита и трахеобронхита, причем кашель при гриппе болезненный, сухой, спустя несколько дней появляется мокрота. Если грипп протекает без осложнений, то острый период болезни продолжается 3-5 дней, и окончательное выздоравливание наступает в течение 5-10 дней.

 

Лечение гриппа

Лечение, как правило, осуществляется в домашних условиях. Госпитализации подлежат больные с тяжелым течением болезни и осложнениями, а также страдающие хроническими заболеваниями сердечно­сосудистой системы, органов дыхания и др.

Больные должны соблюдать постельный режим в течение всего лихорадочного периода во избежание осложнений, желательно им выделить изолированное помещение, посуду, полотенца и т.д.

Надевайте маску при близких контактах с больным, после чего незамедлительно утилизируйте ее.

Мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащей жидкостью после каждого прикосновения к больному или к его носовым платкам, белью.

Выполнять неукоснительно все рекомендации врача, своевременно принимать выписанные лекарства.

Проводить симптоматическую терапию при легкой и средней формах болезни – жаропонижающие, снотворные, откашливающие средства, капли в нос, полоскание ротоглотки отваром трав и т.д.

Удлинить дневной и ночной сон больного. Полноценное питание , богатое витаминами. Во время высокой температуры желательно преобладание молочно-углеводной пищи. Обильное теплое питье с малиной, медом, отваром цветов липы, а также теплое молоко со щелочной минеральной водой или пищевой содой с целью уменьшения першение в горле.

 

Меры профилактики и защиты

Чтобы оградить себя и своих близких от заболевания гриппом и его тяжелых последствий, следует предпринимать определенные меры предосторожности и защиты. К ним относятся:

Вакцинация – основной и наиболее эффективный метод профилактики. И хотя она не гарантирует стопроцентную защиту от гриппа, но благодаря вакцине заболевание либо предупреждается еще до его начала, либо протекает легко и без осложнений. Иммунитет к вирусу сохраняется от полутора до 8-10 месяцев.

Неспецифическая профилактика заболевания гриппом. Она подразделяется на экстренную и сезонную профилактику. Экстренная неспецифическая профилактика проводится, как правило, в течение ограниченного периода времени (7-10 дней) с момента контакта с больным гриппом человеком дома или на работе. Для сезонной неспецифической профилактики характерен прием лекарственных препаратов, повышающих сопротивляемость организма к инфекции за месяц до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и на протяжении всей эпидемии, т.е. в течение 4-6 недель.

К препаратам сезонной профилактики относятся различные неспецифические лекарственные средства. Это иммуномодуляторы (препараты женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, иммунал и др.), лекарственные средства стимулирующие выработку в организме интерферона (дибазол, но-шпа, циклоерон и др.), витамины групп А.С и Е (антиоксидантный комплекс или антиоксикапс).

Самостоятельный прием препаратов для экстренной и сезонной профилактики недопустим. Он назначается только лечащим врачом с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.

Применение немедикаментозных методов.

Они будут эффективны, если человек пользуется ими регулярно, ведет активный и здоровый образ жизни.

Закаливание – физические упражнения, воздушные ванны, влажные обтирания, обливание рук и ног холодной водой, контрастный душ – надежные защитники от гриппа и ОРВИ.

Носить одежду соответственно погоде, но не кутаться, не ходить с непокрытой головой и в легкой обуви.

Избегать нахождения в местах скопления людей в период эпидемии, а если это невозможно, то перед выходом из дома необходимо смазывать носовые ходы оксолиновой мазью.

При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми носовыми платками. После использования выбрасывайте платок в мусорную корзину.

Тщательно и часто мойте руки с мылом, старайтесь не прикасаться к своему роту и носу , глазам.

Стараться в этот период не посещать массовые мероприятия, особенно те, которые проводятся в помещениях. Меньше пользоваться городским транспортом, ходить в гости и т.д.

Сбалансированное питание — ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов, лука и чеснока.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений дома и на работе.

 

Врач общей практики Горецкой ЦРБ Антон Матейкин


 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Грипп – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением главным образом слизистой дыхательных путей и явлениями высокой интоксикации (...
 
Новости дня
Новости разные
 
По $1800 на каждого жителя страны: внешний госдолг Беларуси вырос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика