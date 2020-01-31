|
Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снежные массы обрушились с двухкилометровой высоты и снесли группу из четырёх человек, которые катались за пределами выделенных трасс.
Одного человека обнаружили спасатели. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Ещё одного любителя экстремального спорта до сих пор разыскивают. В спецоперации задействованы около 30 специалистов, включая кинологов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снежные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)