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Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

31.01.2020 12:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

Снежные массы обрушились с двухкилометровой высоты и снесли группу из четырёх человек, которые катались за пределами выделенных трасс.

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

Одного человека обнаружили спасатели. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Ещё одного любителя экстремального спорта до сих пор разыскивают. В спецоперации задействованы около 30 специалистов, включая кинологов. 

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Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Снежные...
 
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