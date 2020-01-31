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Из Свислочи достали ещё один труп женщины. Второй за месяц

31.01.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 31 января, из реки Свислочь достали еще один труп. Об этом пишет телеграм-канал Nexta, то же очевидцы сообщили Onliner. По первой информации – на месте работает СК, тело выловили напротив концертного зала «Минск».

Обновление: СК подтвердил информацию о нахождении трупа в центре Минска. Это – женщина 66-и лет (опознали родственники); по предварительным данным, ее смерть не насильственная. Вчера вечером муж погибшей заявил о том, что она бесследно исчезла. Чтобы точно узнать причину гибели, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи ведут проверку.

Это второй труп, извлеченный из Свислочи, за первый месяц 2020 года. 2 января коммунальщики выловили из той же реки сумку с конечностями убитой женщины. Спустя три дня личность погибшей была установлена – ей оказалась 37-летняя Юлия, которая жила в центре города. Подозреваемого в убийстве, 26-летнего Батыра (родом из Туркменистана), задержали в Витебске. Во время допроса он во всем сознался и объяснил, что причиной трагедии стала ссора с Юлией (молодые люди временно жили вместе). СК предъявил ему обвинения по статье об убийстве и держит под стражей.

Уже не в самой Свислочи, а рядом с ней 19 января обнаружили труп мужчины. Первой тело заметила минчанка, идя недалеко от гостиницы «Беларусь». Труп лежал у нового пешеходного мостика. Очевидец сразу вызвала скорую помощь и милицию. Как в самом начале говорили оперативники, погибшему около 30-35 лет. Другой информации в СМИ не появлялось.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня, 31 января, из реки Свислочь достали еще один труп. Об этом пишет телеграм-канал Nexta, то же очевидцы сообщили Onliner. По первой информации – на месте работает...
 
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