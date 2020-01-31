|
Из Свислочи достали ещё один труп женщины. Второй за месяц
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 31 января, из реки Свислочь достали еще один труп. Об этом
Обновление: СК
Это второй труп, извлеченный из Свислочи, за первый месяц 2020 года. 2 января коммунальщики выловили из той же реки сумку с конечностями убитой женщины. Спустя три дня личность погибшей была установлена – ей оказалась 37-летняя Юлия, которая жила в центре города. Подозреваемого в убийстве, 26-летнего Батыра (родом из Туркменистана), задержали в Витебске. Во время допроса он во всем сознался и объяснил, что причиной трагедии стала ссора с Юлией (молодые люди временно жили вместе). СК предъявил ему обвинения по статье об убийстве и держит под стражей.
Уже не в самой Свислочи, а рядом с ней 19 января
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 31 января, из реки Свислочь достали еще один труп. Об этом пишет телеграм-канал Nexta, то же очевидцы сообщили Onliner. По первой информации – на месте работает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)