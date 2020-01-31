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«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь
Источник материала: СТВ
Жертвы обнаружены в собственном доме. Новость о двойном убийстве в Могилевском районе не покидает топ криминальных заголовков страны. Кто поквитался с пенсионером и его дочерью, и о чем еще рассказали улики – в программе
В дом пенсионера в агрогородке Буйничи 57-летний житель Могилева забрел вечером. Как будто случайно. С будущей жертвой он даже не был знаком.
О погибшем пенсионере и его дочерью местные отзываются положительно. А вот о подозреваемом, наоборот: 6 судимостей за кражи, алкоголь и разгульная жизнь.
Жительница агрогородка Буйничи:
Что послужило мотивом зверского преступления, и как именно убили отца и дочь – пока остается тайной следствия. Назначен ряд экспертиз.
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Жертвы обнаружены в собственном доме. Новость о двойном убийстве в Могилевском районе не покидает топ криминальных заголовков страны. Кто поквитался с...
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