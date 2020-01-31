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«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

31.01.2020 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жертвы обнаружены в собственном доме. Новость о двойном убийстве в Могилевском районе не покидает топ криминальных заголовков страны. Кто поквитался с пенсионером и его дочерью, и о чем еще рассказали улики – в программе «Экстренный вызов».

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Тела 83-летнего хозяина и его 47-летней дочери обнаружили в этом доме. Подозреваемый в их жестоком убийстве скрываться не стал. Он просто вышел к дороге. Остановил первую попавшую машину и сообщил о случившемся.

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

В дом пенсионера в агрогородке Буйничи 57-летний житель Могилева забрел вечером. Как будто случайно. С будущей жертвой он даже не был знаком.

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Жительница агрогородка Буйничи:
Мужчина ехал на легковой машине, осветил фарами и остановился. Он думал, что этому старику плохо, который живет там. Оказалось, сидит человек в крови весь.

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

О погибшем пенсионере и его дочерью местные отзываются положительно. А вот о подозреваемом, наоборот: 6 судимостей за кражи, алкоголь и разгульная жизнь.   

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Жительница агрогородка Буйничи:
Ни за что! Он был пьяный просто, и все. Пришел, и что ему стукнуло? Говорили, что он сидел, неоднократно, наверно. И нож лежал там.

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:
В ходе личного обыска обнаружено имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи. В данный момент следователями проведен допрос подозреваемого, его проверка показаний на месте. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Что послужило мотивом зверского преступления, и как именно убили отца и дочь – пока остается тайной следствия. Назначен ряд экспертиз.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Анастасия Лавринович
 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Жертвы обнаружены в собственном доме. Новость о двойном убийстве в Могилевском районе не покидает топ криминальных заголовков страны. Кто поквитался с...
 
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