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Левченко: Взяла паузу в карьере. В Беларуси я никому не нужна

31.01.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о конфликте федерацией баскетбола Беларуси.

— Нынешний конфликт с федерацией, истории, что Левченко ставит условия сборной…

— Была история с билетом из Америки и обратно. В принципе, это не обсуждается. Если вы вызываете игрока, то закрываете его траты на дорогу из любой части мира. Меня позвали на сбор — кто платит? В итоге я прилетела и все закрыла сама. «Если вы мне не оплатите дорогу, то я не приеду» — такого не было. И на месте я иногда вообще ничего не говорила. 

Много нюансов, я не хочу распространяться обо всем. Это грустно. Просто понять не могу. Ты столько сделал для баскетбола в стране, ты хочешь делать еще, но никто не идет навстречу. Суть не в деньгах, суть в отношении. В моем представлении с этим были проблемы и раньше, и сейчас.

Я думаю, многим я кажусь конфликтной просто потому, что системно отстаиваю свои принципы. Да, у меня, как и у всех, есть свои причуды. Но в целом я приятный человек.


— Ты не собираешься назад в Америку после окончания карьеры?

— Если учитывать нашу ситуацию со сборной, здесь перспектив особых нет. Я тут явно никому не нужна. Если так, свои таланты могу использовать в другом месте. Мой баскетбол пока не закончился. Я взяла паузу в карьере. Может, возобновлю ее. Если закончу, обязательно всем сообщу. Я же понимаю, что мне не 20 лет, карьера идет к концу. Но в общем и целом как будет, так будет, – сказала Левченко.
 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о конфликте федерацией баскетбола Беларуси.
 
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