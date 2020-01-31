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В МТС рассказали, где в Беларуси больше всего пользуются мобильным интернетом

31.01.2020 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС проанализировал активность жителей областных центров Беларуси и определил, где больше всего использовали мобильный интернет в 2019 году.


За прошлый год абоненты МТС в Гродно использовали 25,6 тысячи ТБ трафика. Следом идут Брест — 22,5 тысячи ТБ, Витебск — 22,2 тысячи ТБ, Гомель — 16,4 тысячи ТБ и Могилев — 16,0 тысячи ТБ. Абсолютным лидером является Минск — в столице в 2019-м пользователи прокачали 65,7 тысячи ТБ.

Всего за прошлый год потребление мобильного интернет-трафика выросло на 53%. «Это связано с активным переходом абонентов в 4G-сеть, ростом спроса на высокие скорости и популярностью „тяжелого“ контента», — говорят в МТС.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Всего за прошлый год потребление мобильного интернет-трафика выросло на 53%, добавили в МТС.
 
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