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В Пинском районе школьник упал с высоты на территории недостроенного здания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинском районе 15-летний подросток упал с высоты.
Как
Подросток получил травмы при падении с высоты. Школьника обнаружили его родственники 1 января.
Предположительно, мальчик упал с высоты второго этажа. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По факту травмирования молодого человека проводится проверка.
Известно, что объект начали строить около 30 лет назад, но он не законсервирован должным образом.
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Новости Беларуси. В Пинском районе 15-летний подросток упал с высоты. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию...
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