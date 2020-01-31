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Реформа ЖКХ. Мнение народного эксперта

31.01.2020 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Реформа ЖКХ. Мнение народного эксперта
Фото из открытых источников

Как должна выглядеть система организации и обслуживания жилого фонда, рассказывает народный эксперт.

Своё видение системы ЖКХ предложил житель Могилёва Виктор Федченко. Публикуем избранные фрагменты письма.

Реформа ЖКХ. Мнение народного эксперта «Говорим о модернизации, а работаем на станках, которым очень много лет!»

- Нужно разрабатывать новую систему организации, обслуживания и ремонта жилого фонда. Она должна отвечать следующим требованиям: быть замкнутой и иметь обратную связь, быть саморегулируемой, включать заказчиков и всех исполнителей, в том числе инженерные службы города или района, выполняющие свои работы в жилом фонде.

Необходимо обозначить структуру взаимодействия заказчика, главного подрядчика, субпорядчиков и других исполнителей.

Наконец, в масштабе республики Министерство ЖКХ должно выступать как генеральный подрядчик – исполнитель услуг и ремонта жилого фонда.

Обсудим в газете

Например, в рамках газеты можно было бы собрать все предложения от исполнителей и потребителей услуг, после чего уже выверенные решения включить в систему.

Система должна обеспечить эффективную работу всех исполнителей, используя современные электронные системы управления и информации, направленные на повышение производительности труда и снижение стоимости услуг. Плата за услуги и ремонт стороной заказчика (собственником жилья и государством) должна производиться только за выполненные работы.

Реформа ЖКХ. Мнение народного эксперта
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Разбить на зоны

Необходимо определить зоны обслуживания, ремонта и ответственности для каждого исполнителя, в т. ч. и для собственника жилья.

Также на всей территории, занимаемой ЖЭУ, надо определить зоны обслуживания придомовой территории, тротуаров, дорожек, дорог, газонов и находящихся на поверхности и в земле инженерных коммуникаций.  Следует определить границу ответственности за территории между ЖЭУ и райисполкомом.

Для каждой зоны обслуживания должны быть прописаны требования к безопасности зданий и территорий, особенно в зимний период. Нужно зафиксировать параметры годности коммуникаций при подготовке к зиме и ответственных лиц инженерных служб.

Необходимо внести коррективы в порядок приема и передачи на обслуживание вновь построенного дома или дома после текущего и капитального ремонта. Начальник участка ЖЭУ должен входить в состав приёмочной комиссии. После подписания приёмки дома он обязан нести ответственность за дальнейшее содержание объекта недвижимости и территории.

Необходимо включить в систему порядок допуска сторонних организаций и лиц для выполнения подземных или наземных работ на территории ЖЭУ с регистрацией в ЖЭУ.

Все строения, кроме жилых зданий или социальных объектов, которые не эксплуатируются, должны быть под надзором ЖЭУ или же снесены. В рамках системы нужно указать, кто конкретно осуществляет надзор за состоянием строительных конструкций, а также определить признаки разрушения конструкций по строительным нормам и правилам.

Предлагается изменить название строки «жировки» «капремонт» на «текущий ремонт». Оплату капремонта возложить на государство полностью или на 50%.

Реформа ЖКХ. Мнение народного эксперта
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Оценка

Ежемесячный анализ того, как работает система, должен делать райисполком, годовой анализ – облисполком. В ежемесячный анализ должны входить, например, оценка состояния строительных конструкций, вопросы по сбору и переработке бытовых отходов и т. д. В годовой анализ – в том числе план капитального ремонта на следующий год.

 
 
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