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В белорусских кафе запретят пластиковые тарелки, чашки и стаканы

31.01.2020 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В белорусских кафе запретят пластиковые тарелки, чашки и стаканы
Фото из открытых источников

На национальном правовом форуме разместили проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды». В документе указан список пластиковой посуды, которую запретят к использованию в белорусских кафе и ресторанах с 1 января 2021 года.

В белорусских кафе запретят пластиковые тарелки, чашки и стаканы «То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда начнут думать о людях?»

В список в основном попали изделия, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола. В частности, это контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки.

Напомним, в Беларуси принята директива, которая предусматривает поэтапное снижение количества полиэтиленовой упаковки и замещение ее более экологичной упаковкой, в том числе из стекла и бумаги.

 
 
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В правительстве определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в ресторанах и кафе.
 
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