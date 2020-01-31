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В белорусских кафе запретят пластиковые тарелки, чашки и стаканы
31.01.2020 14:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На национальном правовом
В список в основном попали изделия, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола. В частности, это контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки.
Напомним, в Беларуси принята директива, которая предусматривает поэтапное снижение количества полиэтиленовой упаковки и замещение ее более экологичной упаковкой, в том числе из стекла и бумаги.
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В правительстве определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в ресторанах и кафе.
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