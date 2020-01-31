В белорусских кафе запретят пластиковые тарелки, чашки и стаканы

На национальном правовом форуме разместили проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды». В документе указан список пластиковой посуды, которую запретят к использованию в белорусских кафе и ресторанах с 1 января 2021 года.

В список в основном попали изделия, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола. В частности, это контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки.

Напомним, в Беларуси принята директива, которая предусматривает поэтапное снижение количества полиэтиленовой упаковки и замещение ее более экологичной упаковкой, в том числе из стекла и бумаги.