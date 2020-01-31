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80 ракет за залп. Белорусские оружейники впервые показали смертоносную «Флейту»

31.01.2020 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выставке вооружений и военной техники, посвященной заседанию коллегии Госкомвоенпрома, впервые показали разработанную в Беларуси РСЗО «Флейта». Новая белорусская система залпового огня снаряжается авиационными ракетами, выпускает 80 штук за залп и может поражать практически любые цели.


С советских времен практически в каждой стране СНГ остались огромные склады боеприпасов, в том числе одной из самых популярных авиационных ракет в мире — 80-миллиметровой С-8.

Такой ракетой снаряжалось большинство советских истребителей и боевых вертолетов. В Беларуси (возможно, потому что ВВС нашей страны невелики) было решено использовать ракету как боеприпас, запускаемый с земли.

Такие опыты проводились во многих странах, например С-8 запускали в Афганистане, Чечне, на Ближнем Востоке и Донбассе. Обычно это были кустарно изготовленные системы. Но белорусские оружейники взялись за дело профессионально, и результатом стала реактивная система залпового огня (РСЗО) «Флейта».


Система залпового огня монтируется на базе колесного автомобиля «АСИЛАК», также разработанного в Беларуси, и выпускает за один залп сразу 80 ракет.

Бортовой навигационный комплекс и автоматизированная система управления «Альянс» позволяют вычислять координаты машины, рассчитывать ее маршрут, с высокой точностью наводить ракеты на цель и определять ее характер.

Дальность стрельбы составляет от 1000 до 3000 метров. В зависимости от характера цели «Флейта» может использовать ракеты с кумулятивно-осколочной, осколочно-фугасной, тандемно-кумулятивной или бетонобойной боевой частью. Таким образом, РСЗО эффективно поражает практически любые наземные цели.

Для ракет С-8М, которыми ведет огонь «Флейта», белорусские ученые разработали особый вид ракетного твердого топлива, что позволяет повысить их эффективность.

 
 
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Система залпового огня монтируется на базе колесного автомобиля «АСИЛАК», также разработанного в Беларуси, и выпускает за один залп сразу 80 ракет.
 
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