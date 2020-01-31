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Думаете, вы видели по-настоящему большие стаи птиц? Тогда посмотрите на эту!

31.01.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В техасском Хьюстоне парковку около обычного супермаркета захватила огромная стая черных птиц: они буквально облепили автомобили, проезды и столбы освещения. Для птиц это очень удобные места для сидения, но местным жителям такое соседство совершенно не нравится. С другой стороны, теперь парковка выглядит крайне необычно и напоминает сцену из какого-нибудь фильма. Посмотрите видео и убедитесь сами!

 
 
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Теперь парковка напоминает сцену из какого-нибудь фильма.
 
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