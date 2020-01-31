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В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности

31.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В подразделениях Вооруженных Сил, подвергаемых проверке, начались мероприятия по приему военнообязанных. Для доукомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.  

В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности

Подразделения механизированных бригад, привлекаемых к проверке, совершают марши на полигоны комбинированным способом. Прибыв в указанные районы, личный состав выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию, маскировке позиций, развертыванию полевого лагеря и подготовке к проведению занятий по боевому слаживанию, в том числе и с боевой стрельбой.

По информации МО РБ

 
 
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В подразделениях Вооруженных Сил, подвергаемых проверке, начались мероприятия по приему военнообязанных. Для доукомплектования воинских частей и...
 
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