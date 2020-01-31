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На месте будущего храма в Горках поставили шатер — первая служба уже завтра

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На месте будущего православного храма во имя Всех Белорусских Святых установили переносной шатер — скинию, в которой будут проводить временные службы. 

 

На месте будущего храма в Горках поставили шатер — первая служба уже завтра

Исполком выделил под строительство богослужебной часовни бывшую автостоянку в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища.

 

Настоятель прихода отец Сергий рассказал, что первое богослужение пройдет уже завтра в полдесятого утра. Скиния будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

 

На месте будущего храма в Горках поставили шатер — первая служба уже завтра

 

Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось в декабре прошлого года. За время обсуждения поступило коллективное обращение граждан — 52 человека высказались за реализацию строительства нового горецкого храма.

Кроме самой часовни, план предусматривает церковную лавку, звонницу, крестильный храм и котельную.

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  На месте будущего православного храма во имя Всех Белорусских Святых установили переносной шатер — скинию, в которой будут проводить временные службы.     ...
 
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