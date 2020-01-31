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На месте будущего храма в Горках поставили шатер — первая служба уже завтра
31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На месте будущего православного
Настоятель прихода отец Сергий рассказал, что первое богослужение пройдет уже завтра в полдесятого утра. Скиния будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.
Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной
Кроме самой часовни, план предусматривает церковную лавку, звонницу, крестильный храм и котельную.
Фото Михаила Левцова
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На месте будущего православного храма во имя Всех Белорусских Святых установили переносной шатер — скинию, в которой будут проводить временные службы. ...
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