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Дерево, бетон, теплый пол и печь на дровах. Вот как выглядит стильный дом в лесу по-американски
Источник материала: Tut.by
Американская студия Olson Kundig Architects из Сиэтла спроектировала семейный дом в лесу на севере штата Вашингтон. В его отделке использованы необработанный бетон и натуральное дерево, чтобы подчеркнуть его включенность в нетронутую природу. Подробности рассказывает
Дом расположен в живописном лесу и построен для семьи, которая в течение нескольких поколений владела недвижимостью в этом регионе.
Трехэтажный дом занимает площадь в 209 квадратных метров. Наружные стены состоят из бетона и атмосферостойкой стали, а также больших отрезков стекла, которые обеспечивают отличный вид.
На третьем этаже дома находятся гостиная и кухня. На втором (тут расположен вход в дом) — две спальни и ванная комната. На первом этаже расположены спальня, игровая комната и гараж.
В доме теплые бетонные полы плюс печь на дровах, которая дает не только тепло, но и уют.
И внутри, и снаружи архитекторы использовали прочные материалы. Помимо внешнего стального сайдинга, в интерьере использованы необработанный бетон и древесина.
— Палитра простых материалов из стали, дерева и бетона черпает вдохновение из нетронутой дикой природы, — говорят в Olson Kundig Architects.
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Дом находится на севере штата Вашингтон.
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