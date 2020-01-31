Дерево, бетон, теплый пол и печь на дровах. Вот как выглядит стильный дом в лесу по-американски

Источник материала: Tut.by

Американская студия Olson Kundig Architects из Сиэтла спроектировала семейный дом в лесу на севере штата Вашингтон. В его отделке использованы необработанный бетон и натуральное дерево, чтобы подчеркнуть его включенность в нетронутую природу. Подробности рассказывает Deezen .





Дом расположен в живописном лесу и построен для семьи, которая в течение нескольких поколений владела недвижимостью в этом регионе.









Трехэтажный дом занимает площадь в 209 квадратных метров. Наружные стены состоят из бетона и атмосферостойкой стали, а также больших отрезков стекла, которые обеспечивают отличный вид.





На третьем этаже дома находятся гостиная и кухня. На втором (тут расположен вход в дом) — две спальни и ванная комната. На первом этаже расположены спальня, игровая комната и гараж.





На кухне команда установила бетонные столешницы, бледно-голубые стеклянные плитки и шкафы IKEA. В обеденной зоне — обеденный стол из дерева и металла.









В доме теплые бетонные полы плюс печь на дровах, которая дает не только тепло, но и уют.





И внутри, и снаружи архитекторы использовали прочные материалы. Помимо внешнего стального сайдинга, в интерьере использованы необработанный бетон и древесина.

— Палитра простых материалов из стали, дерева и бетона черпает вдохновение из нетронутой дикой природы, — говорят в Olson Kundig Architects.