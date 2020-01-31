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Дерево, бетон, теплый пол и печь на дровах. Вот как выглядит стильный дом в лесу по-американски

31.01.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская студия Olson Kundig Architects из Сиэтла спроектировала семейный дом в лесу на севере штата Вашингтон. В его отделке использованы необработанный бетон и натуральное дерево, чтобы подчеркнуть его включенность в нетронутую природу. Подробности рассказывает Deezen.


Дом расположен в живописном лесу и построен для семьи, которая в течение нескольких поколений владела недвижимостью в этом регионе.



Трехэтажный дом занимает площадь в 209 квадратных метров. Наружные стены состоят из бетона и атмосферостойкой стали, а также больших отрезков стекла, которые обеспечивают отличный вид.


На третьем этаже дома находятся гостиная и кухня. На втором (тут расположен вход в дом) — две спальни и ванная комната. На первом этаже расположены спальня, игровая комната и гараж.



На кухне команда установила бетонные столешницы, бледно-голубые стеклянные плитки и шкафы IKEA. В обеденной зоне — обеденный стол из дерева и металла.



В доме теплые бетонные полы плюс печь на дровах, которая дает не только тепло, но и уют.


И внутри, и снаружи архитекторы использовали прочные материалы. Помимо внешнего стального сайдинга, в интерьере использованы необработанный бетон и древесина.

— Палитра простых материалов из стали, дерева и бетона черпает вдохновение из нетронутой дикой природы, — говорят в Olson Kundig Architects.

 
 
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