|
«Реки вымывали предметы быта первобытных людей» Как школьники и родители создали краеведческий музей
Источник материала: СТВ
На память – своими руками! Краеведческий музей столичной 209-ой школы – настоящая машина времени, которая в два счета перенесет в прошлое.
Как наши предки охотились на мамонтов, ткали рушники и боролись за место под солнцем, рассказываем в программе «Минск и минчане». Уникальную экспозицию собирали по крупицам. Самовары, утюги, радиоприемники, виниловые пластинки – архив огромный! И каждый из предметов – со своей неповторимой историей.
Атмосфера ощущается в каждом экспонате. Здесь ордена и медали героев войны и удивительная посуда наших бабушек, и даже каменные орудия труда и оружие предков эпохи неолита.
В районе 16 школьных музеев, но этот, действительно, уникальный. В 2011 году ему присвоили звание народного. Здесь все время шумно от экскурсий, которые, в основном, проводят сами ученики.
Отдельная гордость музея – оригинальный макет памятника Евфросинии Полоцкой, который так и не был воздвигнут.
Каждая вещь бережно хранит память о тех, кто защищал Родину. Несколько столетий боевой славы – в шинелях, оружии и письмах. А вот атмосферу мирного быта воссоздали в крестьянском уголке. Здесь собраны предметы быта: чугунки, крынки, ухваты – свидетели семейных праздников.
Под одной крышей переплелись все вехи истории нашей земли. Симбиоз знаковых для всего человечества событий и маленьких, но таких важных побед самой школы. От первого полета в космос до золотой медали в зимней спартакиаде и памяти о первом учителе.
Музей продолжает расти и собирать историю родного края. Сегодня он объединил тысячи экспонатов и превратился в уникальную летопись. Место, где каждый, глядя на экспонаты, становится мудрее и добрее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реки вымывали предметы быта первобытных людей» Как школьники и родители создали краеведческий музей
На память – своими руками! Краеведческий музей столичной 209-ой школы – настоящая машина времени, которая в два счета перенесет в прошлое.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)