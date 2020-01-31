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«Это будет на водной глади, на реке Свислочь». Один из самых красивых фонтанов в Европе появится в Минске
Источник материала: СТВ
В Минске будет построен один из самых лучших фонтанов не только в Беларуси, но и по всей Европе. Как это будет выглядеть, рассказал в программе
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«Это будет на водной глади, на реке Свислочь». Один из самых красивых фонтанов в Европе появится в Минске
В Минске будет построен один из самых лучших фонтанов не только в Беларуси, но и по всей Европе. Как это будет выглядеть, рассказал в программе «Большой...
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