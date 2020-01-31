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Последний день: Великобритания сегодня выходит из Евросоюза

31.01.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В полночь 31 января вступит в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit.




Оно предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новую и справедливую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.
 
 
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В полночь 31 января вступит в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit.
 
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