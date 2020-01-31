Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер?

Источник материала: Аргументы и факты

Стало традицией звать на помощь внуков, если дело касается высоких технологий. Наше время уникально тем, что представители младшего поколения впервые стали в чем-то лучшими экспертами, чем их деды. Но и деды не сдают позиций. По статистике, активнее всего Интернет «прирастает» за счет пенсионеров.

О роли Интернета и сложностях цифрового языка говорим с экспертом по цифровой безопасности Андреем МАШТАКОВЫМ.

ОПЫТ ВСЕГО МИРА

- Интересное ли это занятие – консультировать пожилых людей?

- Для меня это возможность воочию наблюдать радость от удовлетворения одной из базовых потребностей человека - потребности в общении. Дело даже не в том, что молодежь имеет более широкий круг контактов. У пожилых и в молодости не было тех возможностей, которые у них появляются сейчас. Если пенсионерка, например, разводит герань на подоконнике, то раньше она могла пообщаться на эту тему лишь с соседками, если, конечно, они тоже растят герань. А иначе она была одинока в своём хобби. Сейчас же к её услугам опыт всех любителей герани мира и возможность общаться с ними на эту тему хоть круглосуточно и на любом языке.

- А каков процент пожилых среди тех, кто обращается за «грамотностью»?

- У меня несколько иная схема работы. Я взаимодействую с общественными активистами. И они обращаются ко мне не для того, чтобы повысить компьютерную грамотность. Я помогаю им сформулировать свою идею и донести её до людей вокруг. Например, «зажечь» соседей на ремонт детской площадки во дворе. А для этого как минимум нужно иметь возможность пообщаться и посоветоваться с теми, кто занимается подобным делом. Вот тут и нужен Интернет. 40% этих активистов – люди старше 50 лет.

- Они сами вас находят? Или по рекомендации детей и внуков?

- Приходят сами. Обычно уже с некими базовыми знаниями, т. е. компьютер включать умеют. Судя по отзывам, блок «компьютерно-интернетных» знаний для них самый востребованный и интересный.

ПРАВИЛА ПАРОЛЯ

- А какие вопросы в этом блоке самые популярные? Почта? Соцсети? Онлайн-магазины? Краудфандинг? Лендинг?

- Пароли - как создавать и безопасно хранить. Порядок в папке «Мои документы».

- Можете ли дать универсальный совет по паролям?

- Не стоит использовать один пароль для всех сервисов. Ведь это то же самое, что и один ключ от всех замков: от квартиры, почтового ящика, дачи. Если хотите, просто сделайте так, чтобы в вашем стандартном пароле одна буква менялась в зависимости от сервиса, для которого этот пароль используется. Например, добавьте в конце пароля первую букву названия нужного сервиса. Так вы сможете использовать разные пароли без необходимости запоминать ворох информации.