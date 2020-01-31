ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер?

31.01.2020 15:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер?
Фото из открытых источников

Стало традицией звать на помощь внуков, если дело касается высоких технологий. Наше время уникально тем, что представители младшего поколения впервые стали в чем-то лучшими экспертами, чем их деды. Но и деды не сдают позиций. По статистике, активнее всего Интернет «прирастает» за счет  пенсионеров.

Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер?О роли Интернета и сложностях  цифрового языка говорим  с экспертом по цифровой безопасности Андреем МАШТАКОВЫМ.

ОПЫТ ВСЕГО МИРА

- Интересное ли это занятие – консультировать пожилых людей?

- Для меня это возможность воочию наблюдать радость от удовлетворения одной из базовых потребностей человека - потребности в общении. Дело даже не в том, что молодежь имеет более широкий круг контактов. У пожилых и в молодости не было тех возможностей, которые у них появляются сейчас. Если пенсионерка, например, разводит герань на подоконнике, то раньше она могла пообщаться на эту тему лишь с соседками, если, конечно, они тоже растят герань. А иначе она была одинока в своём хобби. Сейчас же к её услугам опыт всех любителей герани мира и возможность общаться с ними на эту тему хоть круглосуточно и на любом языке.

- А каков процент пожилых среди тех, кто обращается за «грамотностью»?

- У меня несколько иная схема работы. Я взаимодействую с общественными активистами. И они обращаются ко мне не для того, чтобы повысить компьютерную грамотность. Я помогаю им сформулировать свою идею и донести её до людей вокруг. Например, «зажечь» соседей на ремонт детской площадки во дворе. А для этого как минимум нужно иметь возможность пообщаться и посоветоваться с теми, кто занимается подобным делом. Вот тут и нужен Интернет. 40% этих активистов – люди старше 50 лет.

- Они сами вас находят? Или по рекомендации детей и внуков?

- Приходят сами. Обычно уже с некими базовыми знаниями, т. е. компьютер включать умеют. Судя по отзывам, блок «компьютерно-интернетных» знаний для них самый востребованный и интересный.

Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер? Белстат: пожилой возраст - не помеха для создания семьи и пользования Интернетом

ПРАВИЛА ПАРОЛЯ

- А какие вопросы в этом блоке самые популярные? Почта? Соцсети? Онлайн-магазины? Краудфандинг? Лендинг?

- Пароли - как создавать и безопасно хранить. Порядок в папке «Мои документы».

- Можете ли дать универсальный совет по паролям?

 - Не стоит использовать один пароль для всех сервисов. Ведь это то же самое, что и один ключ от всех замков: от квартиры, почтового ящика, дачи. Если хотите, просто сделайте так, чтобы в вашем стандартном пароле одна буква менялась в зависимости от сервиса, для которого этот пароль используется. Например, добавьте в конце пароля первую букву названия нужного сервиса. Так вы сможете использовать разные пароли без необходимости запоминать ворох информации.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, активнее всего Интернет «прирастает» за счет пенсионеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня последний день, когда Британия находится в составе ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика