Сегодня последний день, когда Британия находится в составе ЕС

Источник материала: Ежедневник





31 января — последний день пребывания Великобритании в Евросоюзе. С 1 февраля королевство перестанет принимать участие в работе политических институтов союза, но основные изменения произойдут значительно позже.

Последние штрихи

В Великобритании активно готовятся к выходу из ЕС. Часы, проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, будут отсчитывать время, оставшееся до Brexit, пишет interfax.ru .

В обращение выпустят 50-пенсовую монету, посвященную выходу Великобритании из ЕС.

Сам Джонсон планирует провести встречу с членами кабинета министров на севере Англии, где он обсудит "процветание и новые возможности", сообщили на Даунинг-стрит.

Позднее, за час до официального выхода страны из ЕС, он выступит с обращением к нации. Джонсон уже заявил, что Brexit станет "великолепным моментом для страны, моментом надежды и новых возможностей".

В свою очередь европейская сторона не готовит никаких особых мероприятий к этому событию. В пятницу утром, как ожидается, Брюссель сделает заявление для прессы по поводу Brexit. Представители ЕС на разном уровне неоднократно говорили, что сожалеют о решении Великобритании покинуть Евросоюз.

Флаги Великобритании, висящие возле здания Европарламента, снимут 31 января. Ожидается, что это пройдет без каких-либо церемоний. Один из флагов позднее разместят в музее истории ЕС в Брюсселе.

Что будет дальше

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его. Этот период необходим, чтобы Европейский союз и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время, Великобритания потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии. То есть Великобритания будет подчиняться правилам и законам Евросоюза, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который сторонам предстоит согласовать - новое торговое соглашение. Если этого не произойдет, то торговля между ЕС и Великобританией будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно как Лондону, так и Брюсселю.

Также стороны должны согласовать правила доступа к районам промысла рыбы, что, скорее всего, станет непростым вопросом. Достигнуть договоренности придется и в сфере юриспруденции, безопасности, передачи данных, лицензирования лекарств, авиационных стандартов и поставок газа и электричества.