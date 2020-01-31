Четырехлетний ребенок умер после посещения стоматолога. СК выясняет причину

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Intex-press прокомментировал Следственный комитет. Что на самом деле произошло,прокомментировал Следственный комитет.





По слухам, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Его доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер. Причины смерти высказывались разные, кто-то даже утверждал, что мальчик скончался от менингита.





В Следственном комитете подтвердили факт смерти 4-летнего ребенка в Барановичах. Как рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, 20 января мальчик с острой зубной болью был госпитализирован в больницу, где скончался 24 января.









Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.





Предварительно «смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями».





По данному факту Барановичским межрайонным отделом СК проводится проверка.