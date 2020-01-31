Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции — Румас

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, Беларусь с 1 января приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. «Хочу заверить всех присутствующих, что белорусская сторона намерена предпринять все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции», — подчеркнул руководитель правительства.

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В первую очередь внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий. Одним из инструментов достижения этой цели, по словам Сергея Румаса, является усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, прежде всего в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий.

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«Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза, — отметил Сергей Румас. — Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, мы связываем также с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других».

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Решению этих задач, по словам премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.

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Важное место во время председательства Беларуси в органах ЕАЭС займет работа по инкорпорированию ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

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