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Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции — Румас
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, Беларусь с 1 января приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. «Хочу заверить всех присутствующих, что белорусская сторона намерена предпринять все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции», — подчеркнул руководитель правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
В первую очередь внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий. Одним из инструментов достижения этой цели, по словам Сергея Румаса, является усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, прежде всего в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
«Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза, — отметил Сергей Румас. — Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, мы связываем также с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других».
Премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев
Решению этих задач, по словам премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.
Тигран Саркисян
Важное место во время председательства Беларуси в органах ЕАЭС займет работа по инкорпорированию ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
Премьер-министр предложил начать реализацию совместных проектов по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы «Пояс и путь».
Сергей Румас призвал стороны к конструктивному взаимодействию и выразил надежду на достижение совместными усилиями действительно важных и эффективных результатов развития ЕАЭС.-0-
«Ставя перед собой амбициозную цель по созданию IT-страны, мы приняли вызов по перестраиванию экономики, переводу ее на цифровые рельсы», — сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
«Эта сеть должна заработать уже в следующем году», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.
Мухаммедкалый Абылгазиев, в частности, предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, если они нарушают право ЕАЭС.
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Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании...
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