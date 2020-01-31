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Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции — Румас

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции — Румас

Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, Беларусь с 1 января приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. «Хочу заверить всех присутствующих, что белорусская сторона намерена предпринять все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции», — подчеркнул руководитель правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин

В первую очередь внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий. Одним из инструментов достижения этой цели, по словам Сергея Румаса, является усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, прежде всего в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза, — отметил Сергей Румас. — Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, мы связываем также с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других».

Премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев

Решению этих задач, по словам премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.

Тигран Саркисян

Важное место во время председательства Беларуси в органах ЕАЭС займет работа по инкорпорированию ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Премьер-министр предложил начать реализацию совместных проектов по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы «Пояс и путь».

Сергей Румас призвал стороны к конструктивному взаимодействию и выразил надежду на достижение совместными усилиями действительно важных и эффективных результатов развития ЕАЭС.-0-

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«Ставя перед собой амбициозную цель по созданию IT-страны, мы приняли вызов по перестраиванию экономики, переводу ее на цифровые рельсы», — сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
 
 
 
 
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«Эта сеть должна заработать уже в следующем году», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
 
 
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Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.
 
 
 
 
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Мухаммедкалый Абылгазиев, в частности, предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, если они нарушают право ЕАЭС.
 
 
 
 
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