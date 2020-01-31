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Политолог: Лукашенко, может, и проиграет выборы, но сохранит власть

31.01.2020 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исход нынешней президентской кампании предсказуем: президентская вертикаль консолидирована, оппозиция слаба и разобщена, Россия вряд ли решится на вмешательство, переваривая свою конституционную реформу.

Политолог: Лукашенко, может, и проиграет выборы, но сохранит власть
Конфигурацию политических сил накануне президентской кампании-2020 анализирует для "Белорусского партизан" политолог Сергей Марцелев.

- Пятерка оппозиционных структур объявила о начале проекта «единый кандидат». Чем, на ваш взгляд, единый кандидат-2020 отличается от единого кандидата-2001?

- В 2001 году сама процедура выбора "единого кандидата" выглядела как корпоративный междусобойчик, решение политсил в рамках Каардынацыйнай рады дэмакратычных сiлаў (КРДС). Нечто вроде выборов Папы Римского конклавом, когда кардиналы запираются и выходят, порадовав общество белым дымом из трубы и новым религиозным лидером. 

Условия-2001 были жесткими. Пять кандидатов в "единые" самостоятельно собирали по 100 тысяч подписей, в итоге на финише процедуры оказались профбосс Гончарик и экс-номенклатурщик Домаш, люди с жизненным и профессиональным опытом. 

Гончарик, претендуя на "единого", победил, возможно, потому, что на доноров и наш "конклав" подействовала волшебная формула "лидер профсоюзов". Иностранцы плохо понимали, что ФПБ - косная полумертвая структура родом из СССР. Итог выборов ожидаем, как и политическое забвение Гончарика сразу после выборов. 


Современная попытка выбрать "единого" предполагает, что хотя бы для публики надо вывести процесс согласования из кулуаров наружу. Процедура, так называемые правыборы (primeries), достаточно сложна, и состоит из трёх ступеней. 

Чем больше таких процедурных сложностей, тем выше вероятность, что на одном из этапов политсубъекты банально разругаются. У фаворитов будущей кампании правыборов, в отличие от претендентов 2001 года, нет опыта государственного управления или управления частным бизнесом, потенциальным избирателям придется объяснять, в чем их преимущество перед Александром Лукашенко.

Мнимая открытость кастинга таит в себе глубинную мину. Лидер общественных симпатий по версии "праймериз" может идеологически не устроить доноров, а потому средств на саму избирательную кампанию не будет. 

Это поняла женщина (Ольга Ковальков - прим. ред), которую не поддержала собственная партия, и она выдвигается самостоятельно, но в рамках праймериз (необходимо собрать вступительные 200 подписей и внести 500 евро). Если ее коллега по партии будет дисквалифицирован в процессе выбора "единого", она может предложить свою кандидатуру со скамьи запасных.

- Можно ли вообще говорить о едином кандидате, если за бортом осталась масса других оппозиционных структур или структур, называющих себя оппозиционными? Жизнеспособен ли проект «единый кандидат» в сложившихся политических условиях?

- Проект "единый кандидат" добавляет веса в переговорах с донорами и хорошо воспринимается общественным мнением. Он важен, так как человеческие и финансовые ресурсы партий по отдельности скудны, 100000 подписей можно собрать только при условном единстве структур. 

Но из-за обилия центров принятия решений и сложной процедуры выдвижения хрупкому консенсусу политиков угрожает, как не раз бывало, распад. В случае успешной селекции "единого" и его регистрации ЦИКом кандидат должен будет проявить чудеса политеса и политманевра, чтобы люди разных партий на всех уровнях работали в одной команде.

Не исключен самостоятельный старт в кампании менее удачливых коллег "единого кандидата" по коалиции. Свои пять минут славы за время участия в "правыборах" к тому времени они уже получат. Лояльность? Нет, не слышали. 

Разумеется, называть коалиционный проект "единый кандидат" - это пафосно и на вырост. Это будет общий кандидат части оппозиционных сил, где костяком являются правоцентристы.

- Дмитриев уже очертил конфигурацию предстоящей президентской кампании: Лукашенко, Говори правду и националист. Вы согласны с такой расстановкой сил?

- Андрей Дмитриев ("Говори правду") поспешил отстроиться от коллег, назвав их "националистами" и "антирусскими". То есть, по риторике вплотную приблизился к будущему коллеге Олегу Гайдукевичу

Трудно понять мотивы отстройки, она для внутреннего употребления ("мы другие", не БНФ), или для внешних доноров. Зная этого человека, баллотироваться с большой долей вероятности будет он сам, достиг необходимого по закону возраста. 

Однако Татьяну Короткевич, как прошлого кандидата-женщину, использует для отепления собственного образа, поскольку сам Дмитриев харизмой и статью не особенно одарен. 


Похоже, уверенную PR-стратегию политик уже нашел: судится с больницей из-за макарон. "Говори правду" структура сервильная, "макаронный кандидат" проблем властям не создаст, поэтому вопрос честного сбора подписей перед ними остро не стоит, скорее всего. Зарегистрируют как в 2015г. 

Уличный общественный протест структура проигнорирует, как было видно по прошлым выборам.

Повторное выдвижение Татьяны Короткевич кандидатом возможно только в одном случае: этого выразительно пожелают у Лукашенко. Близкий к президентской пресс-службе канал "Пул первого" публиковал фото встречи Короткевич и официального главы государства на избирательном участке в ноябре, на кампании в "палатку". 

Вместе с фото процитирован короткий диалог: «А сама?» - «Сама в следующий раз» - «Значит, будем сражаться". Т.е. Лукашенко видит ее своим спарринг-партнёром на выборах президента. Хотя это мог быть и сарказм Александра Григорьевича.

Открыт вопрос, как будет выглядеть политическая кампания кандидата БНК Николая Статкевича. Пока известно, что в инициативной группе политика более трёх тысяч человек. Формально, из-за судимости за Площадь-2010 он не может баллотироваться, но этот вопрос лежит не в правовой, а в политической плоскости. 

Особое мнение стран ЕС могло бы принудить Лукашенко пойти на уступки с регистрацией Статкевича, которого общество по-прежнему воспринимает как персональную альтернативу действующему лидеру государства.

Неясно, чем закончится самовыдвижение владельца бренда БСДГ Сергея Черечня и возможного кандидата в кандидаты от ЕвроБеларуси. У них явный ресурсный голод, (правда, у ЕБ есть агрегатор "Хартия", но этого недостаточно), если только не использовать этап сбора подписей как саморекламу, этим и ограничившись. 

Будет ещё несколько таких же кандидатов в кандидаты с общим слоганом "не добежим, так согреемся".

- На чем будет строить предвыборную кампанию Лукашенко?


- Стратегия Лукашенко в избирательной кампании предсказуема: больше встреч с "трудовыми коллективами", как можно меньше полемики с конкурентами. 

Экономическая ситуация будет ухудшаться из-за недобора казной доходов от переработки нефти, Россия в случае дальнейшего пике отношений может закрыть рынок для белорусского продовольствия, продукции машиностроения. На этом фоне правитель будет стараться консолидировать своих избирателей, вещать "окопную правду" о коварном союзнике с востока. 

РФ может в свою очередь подразнить Лукашенко, негласно поддержав одного из претендентов на президентский пост. Трудно с определенностью сказать кого, кандидата ЛДПБ или ГП, или это будет независимый номенклатурный выдвиженец, но такой сценарий возможен. 

Тем более, что диалог с российским послом Бабичем у дуэта из "Говори правду" складывался вполне конструктивно, а ныне изгнанный Минском Бабич - один из "ястребов", сторонник жесткого давления на официальный Минск


Увы, итог кампании предсказуем. 

Президентская вертикаль по-прежнему консолидирована, оппозиция очень слаба и разобщена. Она борется скорее не за власть, а за остатки своей правосубъектности.

Силовой блок если и страдает раздельной лояльностью, то выбирая между Лукашенко и Путиным. 

Россия вряд ли решится на масштабное вмешательство в выборы, переваривая свою конституционную реформу. 

Скорее всего, как обычно после президентских выборов, появятся новые политзаключенные, тем более, что евроструктуры смотрят на это индифферентно. Лукашенко, может, и не выиграет выборы, которых нет, но, скорее всего, сохранит власть.
 
Теги: Минск
 
 
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