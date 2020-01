Шоколадная «Терешкова». Как СССР британку в космос запускал

С 1961 года по настоящее время в космосе побывали несколько сотен землян. Подавляющее большинство из них являются гражданами США (более 340), что объясняется программой «Спейс Шаттл», корабли которой могли за один рейс поднять на орбиту экипаж из семи человек. Россия (вместе с Советским Союзом) отправила в космос более 120 человек.

Дальше с большим отрывом следуют Япония (12 покорителей космоса), Германия, Китай ( по 11), Франция и Канада (по 10).

В этом списке обращает на себя внимание крайне скромное положение Великобритании — на орбиту слетали всего два представителя этой страны. Столько же, сколько голландцев и болгар.

Very excited for this #sharmansheffield pic.twitter.com/lLndfe0jyA

На вопрос «почему» в Британии существует ответ — страна не заинтересована в пилотируемых полетах ввиду их дороговизны, и считает более целесообразным вкладываться в создание спутников.

Которые, правда, все равно приходится запускать с чужой территории — своего космодрома у Великобритании нет. Зато есть планы его строительства в отдаленном районе Шотландии.

Построят его или нет, но о пилотируемых пусках речи быть не может, поскольку для этого нет ни ракеты-носителя, ни космического корабля, ни нужной инфраструктуры.

Но тем же японцам, французам и немцам это никак не мешает. Они многие годы осуществляют совместные полеты с США и Россией, а вот Великобритания держится в стороне.

Ответ «не очень-то и хотелось» сильно напоминает объяснение советского периода на тему «Почему космонавты СССР так и не побывали на Луне?» — вместо честного ответа «не смогли» следует попытка оправдать неудачу отсутствием стремления.

Британцы рвались в космос с той же страстью, с какой советские покорители космоса хотели добраться до спутника Земли. Иначе не пытались бы на Туманном Альбионе записать в «британские астронавты» побывавших в космосе представителей США с английскими корнями.

Впрочем, никто, кроме самих британцев, подобное переписывание всерьез не принимает.

Впервые Великобритания выдвинула кандидатов в космонавты в 1977 году. Тогда речь шла о национальных претендентах в отряд Европейского космического агентства. Но пять отобранных в Англии кандидатов общеевропейский «кастинг» в покорители космоса провалили.

В 1978 году США и Великобритания достигли договоренности о том, что британские ученые смогут претендовать на полет на «шаттле» в рамках экспериментов с лабораторией Spacelab-2 .

Англичане Брюс Пэтчетт и Кейт Стронг участвовали в конкурсном отборе наравне с американцами и потерпели неудачу.

Самый реальный шанс полететь вместе с американцами у представителей Великобритании возник в середине 1980-х в рамках программы «Скайнет». Нет, речь не о «Скайнет» из «Терминатора», хотя...

В январе 1984 года Министерство обороны Великобритании объявило о подписании контракта с NASA о запуске двух спутников связи — Skynet 4a и Skynet 4b. Запускать их планировалось с борта одного из «шаттлов».

[right_article: 73198 {title: Статья по теме}]

Два спутника должны были быть выведены на орбиту в двух полетах, и в каждый из них предполагалось взять англичанина.

NASA взяло на себя обязательство подготовить четырех британцев к полету, так чтобы для каждого старта были основной член экипажа и дублер.

Отбор кандидатов шел в ВВС на флоте и в структурах Минобороны Соединенного Королевства.

В финальный список вошли Энтони Бойл, Кристофер Холмс, Питер Лонгхерст и Найджел Вуд.

Затем неожиданно Бойла заменили на Ричарда Ферримонда. Осведомленные источники утверждают, что причиной отстранения Бойла стал шпионский скандал — якобы в воинской части на Кипре, в которой раньше служил кандидат на полет на орбиту, контрразведка выявила следы деятельности советского агента.

Миссия «шаттла» «Колумбия» под номером STS-61H должна была стартовать 24 июня 1986 года. На роль первого британского астронавта планировался Найджел Вуд.

Гибель «Челленджера». Как Америка пережила большую космическую катастрофу Подробнее

Все планы рухнули после катастрофы «Челленджера» 28 января 1986 года, в результате которой погибли все семь членов экипажа. Запланированные полеты отложили на неопределенный срок.

После нескольких лет ожидания спутники запустили при помощи ракет-носителей, а полеты британских астронавтов в рамках программы «Скайнет» были отменены.

Шло время. В космосе уже побывали представители Кубы, Саудовской Аравии, Монголии, Мексики, Афганистана, а англичане так и не присоединились к числу покорителей Вселенной.

Терпение британцев лопнуло. Если нам не помогают американцы, мы обратимся к СССР, решили они.

29 июня 1989 года специально организованная частная компания Antequera LTD подписала договор с директором Главкосмоса Александром Дунаевым об организации полета гражданина Великорбитании на советском корабле «Союз» и станции «Мир».

Проект, получивший название Juno («Юнона»), оценивался в 25 миллионов долларов. О наборе в космонавты объявляли в газетах и по радио, и к началу отбора число кандидатов превысило 13 000.

Советские специалисты подключились на финальной стадии отбора, и с их помощью из 15 лучших были выбраны четверо, которым предстояло отправиться в СССР — Гордон Брукс, Хелен Шарман, Тимоти Мэйс и Клайв Смит.

Как ни странно, все четверо успешно прошли и тесты советской комиссии. Окончательный выбор пал на Шарман и Мэйса.

За 18 месяцев подготовки в СССР из этих двоих предстояло выбрать только одного. Мэйс был бывшим военным летчиком, Шарман работала химиком-технологом на предприятии по производству шоколадок. И, тем не менее, в основной экипаж была назначена Хелен Шарман.