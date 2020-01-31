Николай Белян: «Просто времени не хватает на все!»

Источник материала: Аргументы и факты

ДОСЬЕ:

Николай Николаевич Белян, 75 лет. Режиссер, преподаватель высшей категории (специальность «Режиссура и мастерство актера»). Подготовил свыше 500 специалистов, большая часть которых работают в Минской области художественными руководителями и директорами Домов культуры, преподавателями школ искусств, режиссерами народных театров. Многие продолжают актерскую карьеру в театрах Минска, Гродно, Слонима, областном театре в Молодечно.

Награжден медалью «За доблестный труд», юбилейной медалью «20 лет Победы над фашистской Германией», нагрудным знаком «За ўклад у развіццё культуры Беларусі», многочисленными дипломами и грамотами.

Две дочери, две внучки

Для меня время пенсии – самый расцвет работы в колледже, походов за грибами, охоты. Жизнь продолжалась, и даже мыслей не было, что что-то закончилось. И, слава богу, уже 15 лет жизнь продолжается. Никаких внутренних ощущений изменения - я полон сил, энергии, и потом, у меня есть участок в Городище. Много цветов, есть пруд с нимфеями и рыбами. А за всем этим хозяйством надо ухаживать. Просто времени не хватает на все, что хочется сделать!





По выходным я езжу за город, в будни работаю со студентами. В колледже загрузка, конечно, поменьше, да и болезни дают о себе знать. Я перенес много операций – и на позвоночнике, и на сердце. Но это препятствия, которые нужно преодолевать.

Движение – это жизнь. Да, бывает трудно. Сейчас то, что раньше делал за два дня, делаю за неделю. Но есть желание успеть как можно больше, оставить след на этой земле. А сегодня по ОНТ, кстати, фильм «Ученица Мессинга», где главную роль играет Танюша Чердынцева, моя студентка. Студенты ко мне и сейчас приезжают на дачу – уже со своими семьями. Какие концерты они устраивают! По миниатюре от каждого выпуска.