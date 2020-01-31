ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Белян: «Просто времени не хватает на все!»

31.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Николай Белян: «Просто времени не хватает на все!»
Фото из открытых источников

ДОСЬЕ:

Николай Николаевич Белян, 75 лет. Режиссер, преподаватель  высшей категории (специальность «Режиссура и мастерство актера»). Подготовил свыше 500 специалистов, большая часть которых работают в Минской области художественными руководителями и директорами Домов культуры, преподавателями школ искусств, режиссерами народных театров. Многие продолжают актерскую карьеру в театрах Минска, Гродно, Слонима, областном театре в Молодечно.

Награжден медалью «За доблестный труд», юбилейной медалью «20 лет Победы над фашистской Германией»,   нагрудным знаком «За ўклад у развіццё культуры Беларусі», многочисленными дипломами и грамотами.

Две дочери, две внучки

Для меня время пенсии – самый расцвет работы в колледже, походов за грибами, охоты. Жизнь продолжалась, и даже мыслей не было, что что-то закончилось. И, слава богу, уже 15 лет жизнь продолжается. Никаких внутренних ощущений изменения  - я полон сил, энергии, и потом, у меня есть участок в Городище. Много цветов, есть пруд с нимфеями  и  рыбами. А за всем этим хозяйством надо ухаживать.  Просто времени не хватает на все, что хочется сделать!

Николай Белян: «Просто времени не хватает на все!»
 

По выходным я езжу за город, в будни работаю со студентами. В колледже загрузка, конечно, поменьше, да и болезни дают о себе знать. Я перенес много операций – и на позвоночнике, и на сердце. Но это препятствия, которые нужно преодолевать.  

Движение – это жизнь. Да, бывает трудно.  Сейчас  то, что  раньше делал за два дня,  делаю за неделю. Но есть желание успеть как можно больше, оставить след на этой земле.  А сегодня по ОНТ, кстати, фильм «Ученица Мессинга», где главную роль играет Танюша Чердынцева, моя студентка.  Студенты ко мне и сейчас приезжают на дачу – уже со своими семьями.  Какие концерты они устраивают!  По миниатюре от каждого выпуска.

 Нет, жизнь продолжается.

Николай Белян: «Просто времени не хватает на все!»
Татьяна Степанова: До сих пор не чувствую себя на пенсии!
Подробнее

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников ДОСЬЕ: Николай Николаевич Белян, 75 лет. Режиссер, преподаватель  высшей категории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайский кредит на $500 составил треть внешних займов Беларуси за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика