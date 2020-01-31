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Китайский кредит на $500 составил треть внешних займов Беларуси за 2019 год

31.01.2020 16:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внешний госдолг Беларуси за 2019 год вырос всего на $200 млн — до $17,1 млрд. При этом Минфин привлек займов на $1,6 млрд и погасил на $1,5 млрд.

Крупнейшими кредиторами нашей страны остаются Россия и Китай, откуда привлечено $730,2 млн и $638,1 млн, соответственно.

Через инструмент евробондов страна позаимствовала на международных рынках лишь $150,5 млн.

Еще $94,2 млн предоставил МБРР, а ЕБРР и СИБ вместе — $30,6 млн.

Самые большие погашения Минфин провел перед Правительством РФ — $625,8 млн.

Китаю возвращено $448,4 млн, ЕФСР — $353,1 млн.

Интересы МБРР учли в объеме $78,6 млн. Товарно-кредитной корпорации США вернули $3,7 млн, ЕБРР и СИБ — $1,7 млн.

В целом госдолг Беларуси на 1 января 2020 года достиг 44,8 млрд рублей (–0,6 млрд).
 
 
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Внешний госдолг Беларуси за 2019 год вырос всего на $200 млн — до $17,1 млрд. При этом Минфин привлек займов на $1,6 млрд и погасил на $1,5 млрд.
 
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