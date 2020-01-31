Xbox Series X и PlayStation 5 назвали приставками, «поражающими воображение»

Источник материала: Tut.by

Представители крупнейшего издателя видеоигр — EA — поделились мыслями по поводу грядущих игровых приставках от компаний Sony и Microsoft — PlayStation 5 и Xbox Series X. В компании заявили, что они «поразят воображение» людей. Об этом сообщает IGN.



На изображении Xbox Series X

«Мощность новых консолей окажется значительно выше в сравнении с существующими моделями. С помощью этих приставок мы сможем сделать гораздо больше. Эти вещи поразят воображение пользователей», — заявили в EA. В компании добавили, что это касается не только их собственных проектов, но и всей индустрии в целом. Следующее поколение приставок даже «позволит разрабатывать игры в новых жанрах».

Напомним: Xbox Series X и PlayStation 5 должны появиться в продаже ближе к рождественскому сезону этого года. Дизайн и основные особенности консоли Microsoft уже известны, информации о PlayStation 5 пока меньше. Впрочем, мы уже знаем, что обе приставки будут поддерживать технологию трассировки лучей, что должно положительно сказаться на графике в готовящихся для них играх.

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