Татьяна Степанова: До сих пор не чувствую себя на пенсии!

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Дочь, внучка, внук, два правнука

ДОСЬЕ "АиФ" Татьяна Петровна Степанова, 84 года. Заслуженная артистка БССР, солистка Национального академического народного оркестра под руководством И. И. Жиновича, лауреат Первого Республиканского конкурса артистов эстрады. Дипломант V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

А все равно жить-то надо было – и в том же духе, и в том же темпе, и в тех же заботах о детях. Чтобы какой-то переход, ощущение, что я чего-то уже не могу, этого не было. Да, мы многого тогда не понимали, у всех были трудности, но я знала, что нельзя впадать в панику.

Я ведь до сих пор не чувствую себя на пенсии! Конечно, день уже иначе строится, более вольно. Допустим, мне сегодня надо к врачу пойти, а вечером на концерт в филармонию, с друзьями встретиться. Кого-то всегда надо навестить, кого-то поддержать. Не могу сказать, что сейчас у меня есть какие-то серьезные обязанности, но круговорот жизни продолжается. И этот круговорот человек создает себе сам. Ну невозможно же просто сидеть в четырех стенах! Пульс жизни остается!

А если чувствовать себя пенсионером, то сразу же все болеть начинает. Возраст-то преклонный. Ну что же. Подлечился – и вперед! Жить дальше! Еще столько концертов надо посетить!

Конечно, у меня большой круг знакомых. Я и в филармоническом оркестре работала, где был большой коллектив, и в музыкальном училище, и свой ансамбль создала когда-то. Сегодня стараюсь не пропускать премьеры, вхожу в состав жюри различных конкурсов цимбалистов.

А если у кого-то не осталось друзей или их просто не было – все равно нельзя закрываться в скорлупе. Надо искать любую возможность общаться. У меня есть знакомая, она намного моложе и вызывает «скорую», если давление 140. Хнычет, плачет. А я с давлением 160 вечно лечу, бегу куда-то и этого давления не замечаю. Конечно, таблетку глотнешь – и дальше побежал.

Я все время куда-то иду или еду. За рулем уже 25 лет. Права получила в 60 лет, вот как раз на пенсии. Окончила курсы и сразу села за руль. Сначала плохо было, боязно. Знаете, как я ездила? Я часть дороги до какого-то перекрестка, например, проходила пешком, чтобы посмотреть, где там можно развернуться или припарковаться, а потом возвращалась и ехала на машине. И вот так потихоньку, шаг за шагом, научилась. Это же как на музыкальном инструменте играть – чем больше репетируешь, тем лучше у тебя получается. Надо просто каждый день ездить.