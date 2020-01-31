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Татьяна Степанова: До сих пор не чувствую себя на пенсии!

31.01.2020 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Татьяна Степанова: До сих пор не чувствую себя на пенсии!
Татьяна Петровна Степанова, 84 года. Заслуженная артистка БССР. © / АиФ

Дочь, внучка, внук, два правнука

ДОСЬЕ "АиФ"
Татьяна Петровна Степанова, 84 года. Заслуженная артистка БССР, солистка Национального академического народного оркестра под руководством И. И. Жиновича, лауреат Первого Республиканского конкурса артистов эстрады. Дипломант V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Я уходила на пенсию в сложное время для страны. Заявление написала в 1992-м.

А все равно жить-то надо было – и в том же духе, и в том же темпе,  и в тех же заботах о детях. Чтобы какой-то переход, ощущение, что я чего-то уже не могу, этого не было. Да, мы многого тогда не понимали, у всех были трудности, но я знала, что нельзя впадать в панику.

Я ведь до сих пор не чувствую себя на пенсии! Конечно, день уже иначе строится, более вольно. Допустим, мне сегодня надо к врачу пойти, а вечером на концерт в филармонию, с друзьями встретиться.  Кого-то  всегда надо навестить, кого-то поддержать. Не могу сказать, что сейчас у меня есть какие-то серьезные обязанности, но круговорот жизни продолжается. И этот круговорот человек создает себе сам. Ну невозможно же просто сидеть в четырех стенах! Пульс жизни остается!

А если чувствовать себя пенсионером, то сразу же все болеть начинает. Возраст-то преклонный. Ну что же. Подлечился – и вперед! Жить дальше! Еще столько концертов надо посетить!

Конечно, у меня большой круг знакомых. Я и в филармоническом оркестре работала, где был большой коллектив, и в музыкальном училище, и свой ансамбль создала когда-то.  Сегодня стараюсь не пропускать премьеры, вхожу в состав жюри различных конкурсов цимбалистов.

Татьяна Степанова: До сих пор не чувствую себя на пенсии!
Фото: АиФ

А если у кого-то не осталось друзей или их просто не было – все равно нельзя закрываться в скорлупе. Надо искать любую возможность общаться. У меня  есть знакомая, она намного моложе и вызывает «скорую», если давление 140. Хнычет, плачет. А я с давлением 160 вечно лечу, бегу куда-то и этого давления не замечаю. Конечно, таблетку глотнешь – и дальше побежал.

Я все время куда-то иду или еду. За рулем уже 25 лет. Права получила в 60 лет, вот как раз на пенсии. Окончила курсы и сразу села за руль. Сначала плохо было, боязно. Знаете, как я ездила? Я часть дороги до какого-то перекрестка, например, проходила пешком, чтобы посмотреть, где там можно развернуться или припарковаться, а потом возвращалась и ехала на машине. И вот так потихоньку, шаг за шагом, научилась. Это же как на музыкальном инструменте играть – чем больше репетируешь, тем лучше у тебя получается. Надо просто каждый день ездить.

 
 
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Татьяна Петровна Степанова, 84 года. Заслуженная артистка БССР. © / АиФ Дочь, внучка, внук, два правнука ДОСЬЕ...
 
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