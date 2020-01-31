В Витебске и Орше бастуют водители «Яндекс.Такси»

Источник материала: Tut.by

В Витебске и Орше 31 января бастуют водители агрегатора «Яндекс.Такси». В областном центре сервис отключен, а машины стоят на стоянках. В Орше около 50 водителей с самого утра поставили свои автомобили возле Ледовой арены. Цель забастовки — повышение зарплаты. Водители из двух городов сообщили TUT.BY, что если руководство не обратит внимание на их проблему, то не исключено, что акция протеста продолжится и в выходные.



Фото: orsha.eu

Орша: «Доплата — все меньше и меньше»

Водители «Яндекс. Такси» в Орше рано утром 31 января начали собираться возле Ледовой арены. К 10 часам утра пришло около 50 человек: вся парковка рядом заставлена машинами.

Оршанские таксисты объявили забастовку на целый день, до вечера пятницы. Они просят поднять им гарантированный суточный заработок.

Видео: Оля Брылева

Таксист Ольга рассказала TUT.BY:

— Доплата — все меньше и меньше. Если делаешь 35 заказов, то получаешь 112 рублей. Раньше было 145 рублей, потом эту сумму урезали, потом еще раз урезали — вот до 112 рублей. Это не зарплата, потому что машины — собственные, ремонт делаешь сам, и заправляешься тоже за свои деньги. Я в среднем в месяц зарабатываю 1700 рублей — но это если взять только два-три выходных.

При этом количество заказов наниматель может и повысить:

— Сделать не 35, а 40 заказов. Это вообще нереально! Выходишь на работу в семь часов утра, а домой можешь приехать неизвестно когда. Ночью я, женщина, не работаю: пассажиры могут быть и пьяные, и опасные.

Что делать дальше, оршанские таксисты решат вечером 31 января:

— Машины от арены заберем в 22 часа. А дальше будем смотреть: работать или нет. Если сделают доплату, то выйдем на работу.



Таксисты в Орше. Фото: orsha.eu

Витебск: «Яндекс.Такси» заставляет нас не вылазить из машины"

Аналогичная акция протеста проходит и в Витебске.

Работник «Яндекс.Такси» Андрей рассказал TUT.BY:

— Нас интересует, чтобы услуги нашего сервиса устраивали пассажиров, чтобы они им были доступны, но в то же самое время, чтобы у таксистов были нормальные заработки. Нам каждые полтора или два месяца урезают доплаты — то на 5, то на 12, то на 20 рублей. И происходит это в каждом городе.

Андрей на своем личном авто в среднем зарабатывает в месяц 1000 рублей.

— Из них рублей 300 уходит на топливо. И на расходники — рублей 150, и это еще по минимуму. То есть на руки мне остается полтысячи, а то и меньше. Получается так, что «Яндекс.Такси» заставляет нас не вылазить из машины, работать больше и больше. Где гарантия, что такой уставший водитель не совершит ДТП?

Водитель говорит, что витебские таксисты сегодня с утра отключили сервис и не принимают заказы.

— «Машин свободных нет», — пишет сервис. Люди ездят на такси других операторов, и они недовольны, так как привыкли ездить за копейки. И стали писать в нашу поддержку.

Машины сервиса в Витебске стоят на больших стоянках, например, в Билево, на вокзале и т.д.

— Если сегодняшний день ничего не покажет, планируем отстоять, не работать, и в выходные. Будем действовать сообща с коллегами в Орше.

Напомним, в ноябре 2019 года протестовали водители «Яндекс.Такси» Минске протестовали из-за условий работы">в Минске. Тогда же прошла забастовка таксистов этого российского агрегатора и в Могилеве . Водители были недовольны условиями труда, хотели повышения тарифов, а также снижения процента, который нужно платить компании.

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