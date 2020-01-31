Как уберечься от коронавируса: Минздрав рассказал, поможет ли маска

Кому и когда надевать медицинские маски, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что маски препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Маска служит только дополнительным средством предохранения.

«На улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно при желании надевать маску», - отметили в пресс-службе Минздрава.

В бытовых условиях, по рекомендации ВОЗ, лучшим средством безопасности будет соблюдение элементарных правил личной гигиены.

«Не касайтесь грязными руками лица, тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд), ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Маски рекомендуется носить заболевшим людям во избежание распространения инфекции. При ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону. Среднее время использования маски 2-3 часа.