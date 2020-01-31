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Как уберечься от коронавируса: Минздрав рассказал, поможет ли маска

31.01.2020 15:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кому и когда надевать медицинские маски, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что маски препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Маска служит только дополнительным средством предохранения.

«На улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно при желании надевать маску», - отметили в пресс-службе Минздрава.

В бытовых условиях, по рекомендации ВОЗ, лучшим средством безопасности будет соблюдение элементарных правил личной гигиены.

«Не касайтесь грязными руками лица, тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд), ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Маски рекомендуется носить заболевшим людям во избежание распространения инфекции. При ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону. Среднее время использования маски 2-3 часа.

Напомним, в Китае уже в течение месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией. По состоянию на 31 января в Китае от коронавируса умерли уже 213 человек. За 30 января количество жертв, увеличилось с 132 до 170 человек, число заразившихся – с 6080 до 7819 человек.

 
 
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Кому и когда надевать медицинские маски, рассказали в Министерстве здравоохранения.
 
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