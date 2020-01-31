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Официально: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

31.01.2020 16:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России.  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяну Голикову, оба зараженных являются гражданами Китая.  

Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие коронавирусом изолированы, находятся под жестким наблюдением врачей, которые оказывают необходимую помощь.  

Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией – здесь подробнее.  

Число погибших от вируса в Китае составляет 213 человек, заболевших – около 10 тысяч. В 22 странах обнаружены случаи заболевания.   

Люди в материале: Татьяна Голикова
 
 
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Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России.   Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, председателя штаба по...
 
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