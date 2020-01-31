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Официально: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России.
Как
Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие коронавирусом изолированы, находятся под жестким наблюдением врачей, которые оказывают необходимую помощь.
Число погибших от вируса в Китае составляет 213 человек, заболевших – около 10 тысяч. В 22 странах обнаружены случаи заболевания.
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Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, председателя штаба по...
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