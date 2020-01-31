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Рита Дакота показала нового возлюбленного в своем клипе

31.01.2020 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица родом из Беларуси Рита Дакота выпустила клип «Электричество». В нем она раскрыла своего нового возлюбленного Федора Белогая, менеджера fashion-индустрии. В треке она также упомянула бывшего мужа Влада Соколовского. «Он был репетицией до тебя», — звучит в тексте Дакоты.

Пара познакомилась около года назад, Белогай был режиссером клипа Дакоты «Новые линии». В своем Instagram девушка написала, что сейчас она влюблена и счастлива. «Я больше не верю в „навсегда“, но верю, что это может продлиться максимально долго и принести нам обоим много радости, ресурса, красоты и вдохновения». В интервью PeopleTalk Рита также поделилась историей о съемках клипа «Электричество»:

— В Лос-Анджелесе, когда мы снимали клип на «Электричество», Федя приехал к нам на ужин с Кариной, выступающей режиссером видео. И больше не уезжал. Карина изменила главного героя прямо в ночь перед съемкой. Сказала: «Федя, ты снимешься вместо него? Между вами прямо искры летят, мне в кадре именно это и надо». Так что честнее будет сказать, что это не я сняла в клипе своего мужчину, а клип мне мужчину организовал. Но в нем все по‑настоящему. Это теперь одна из любимейших работ. За ней целая история, — резюмировала белоруска.

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Теги: Минск
 
 
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Певица родом из Беларуси Рита Дакота выпустила клип «Электричество». В нем она раскрыла своего нового возлюбленного Федора Белогая, менеджера fashion-индустрии. В...
 
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