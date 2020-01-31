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RE миссия. Возвращение миссии. Колонка Тамары Лисицкой

31.01.2020 16:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

RE миссия. Возвращение миссии. Колонка Тамары Лисицкой
фото из личного архива / АиФ

Женщины, которым не говорят комплименты, перестают быть женщинами. Мужчины, усилия которых не ценятся, перестают быть мужчинами. Дети, которых не обнимают, перестают быть детьми. Старики, которые никому не нужны, просто перестают быть.

Схема сильно упрощенная, конечно.

Очевидно, что в отсутствие комплиментов, но на картошке и списке задач женщина долго протянет, не обрастая бородой. Комплименты - только фантик на комплекте «Женщине». Первым слоем там, в этом комплекте, чувство безопасности, уверенность в завтрашнем дне, уважение, ну и нежности россыпью. Вот если это женщине подарить, она будет давать свет (а также еду, секс, улыбку, поддержку) очень долго. Потому что, как ни крути, но женская миссия - это производство уникальной по своей теплоте и консистенции энергии, ароматной, мягкой атмосферы, которая заполняет выделенное пространство. И тогда там - жизнь.

RE миссия. Возвращение миссии. Колонка Тамары Лисицкой Колонка Тамары Лисицкой: Папа может!

А если женщину гасить и топтать, то получится робобаба с частично сохранными функциями - хозяйскими, офисными и детородными. Холодная баба и унылая, как ржавый чайник.

А мужская миссия - это что-то связанное с силой, с преодолением. Если мужчина понимает, ради чего, и получает благодарность, то сила в нем удваивается, КПД  увеличивается и оптимизм растет. Мужчина может быть Суперменом и Воином дракона, если его ждут, ценят и уважают. А если все его подвиги - в пустоту, если его все время лупят метлой по голове — какой  оптимизм? Останется в конечном итоге гора усталого, жесткого мяса. Если останется.

А у ребенка миссия - расти счастливым и «лучше, чем мы». Если не будет поддержки и подпитки теплым соком от корней... ну, расти-то он не перестанет, но это уже будет такая  сухая, не ждущая никакого полива колючка... Он будет видеть мир как выжженную пустыню, а мир будет его видеть как колючку.

А старики, задачи для которых закончились, телефоны которых молчат, все дороги которых свелись в трудный маршрут в магазин, - для них миссия просто закончена. Кнопка «жить» залипает, батарея вырубается. Всё.

***

Ремиссия. Я только одно значение слова знала. Медицинское. И в медицинском контексте это слово звучало хорошо и обнадеживающе. Радостное слово, его очень ждут в больницах.

И тут вдруг верчу его в голове... RE миссия. Возвращение миссии. Красиво же.

RE миссия. Возвращение миссии. Колонка Тамары Лисицкой
Почему в разном возрасте мы радуемся по-разному? Колонка Тамары Лисицкой
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...А старики, задачи для которых закончились, телефоны которых молчат, все дороги которых свелись в трудный маршрут в магазин, - для них миссия просто закончена....
 
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