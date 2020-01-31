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Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

31.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие граждане Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

В Италии из-за коронавируса введён режим чрезвычайного положения. Такое решение принял совет министров после обнаружения в стране двух случаев заражения у туристов из Китая. Действовать режим ЧП будет на протяжении 6 месяцев, а на борьбу с заболеванием итальянские власти выделят 5 миллионов евро.

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Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

География распространения смертельного заболевания продолжает расширяться: первые случаи заболевания пневмонией нового типа диагностировали в Великобритании. Пациенты проходят курс лечения, а Минздрав пытается определить, с кем контактировали зараженные. 

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Новости мира. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие – граждане Китая, сообщили в...
 
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