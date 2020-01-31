В Каменецком районе открылась биогазовая установка

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый объект появился в ОАО «Беловежский». Его торжественное открытие состоялось сегодня в полдень. Современная биогазовая установка мощностью 1 МВт возведена неподалеку от крупного свиноводческого комплекса. Инвестпроект стоимостью около 6 млн долларов США реализовала литовская компания Modus Energy.





– Это уже седьмой наш проект в Беларуси, – подчеркнул глава биогазового направления «Модус Групп» Паулюс Бабраускас. – Он имеет экологическую направленность, ведь биологическое сырье выступает в качестве топлива, которое превращается в тепло- и электроэнергию. Нам очень комфортно работать в Беларуси, и в Каменецком районе в частности. Местная власть и руководство сельхозпредприятия оказали нам всяческую поддержку.









Строительство установки началось в мае прошлого года, а в ноябре – декабре стали проводиться пусконаладочные работы. Теперь система заработала на полную мощность. Тепло и электроэнергия вырабатываются в результате сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания. Сам биогаз получается путем биологической переработки сырья, то есть навозных стоков.

– По сути, благодаря объекту мы решаем сразу несколько проблем экологического и экономического характера на нашем предприятии, – объясняет генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович. – Происходит обеззараживание навозных стоков, их переработка в хороший биогумус, органические удобрения вносятся на поля, а тепловая энергия используется на производстве. Так что плюсов в этом процессе немало.







