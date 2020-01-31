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Китовая акула попалась в сети и устроила переполох на рыбацкой лодке
Источник материала: Tut.by
В Индии в сети случайно попалась крупная китовая акула. Рыбаки поняли это, когда подняли свой улов на лодку. Акулу необходимо было отпустить обратно в воду, но, как оказалось, сделать это не так просто: хищная рыба была крайне недовольна! Происходящее попало на видео.
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Хищная рыба была крайне недовольна.
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