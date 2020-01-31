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Жизнь Софии из Ляховичей в наших руках!

31.01.2020 16:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Пополняя баланс счета мобильного телефона себе, поделитесь и с этой очаровательной малышкой. Софии Жагунь всего 2,5 месяца, и у нее редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1-го типа. У таких пациентов происходит постепенная атрофия скелетной мускулатуры, в результате чего теряется способность ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. При таком сложнейшем диагнозе малыши не доживают и до двух лет.

Но средство всё же есть! Американские врачи создали препарат, который необходим Софии Жагунь их Ляховичей. Исцеление ценой в 2,5 млн долларов.

Но всем миром мы сможем помочь, и этот даст шанс за выздоровление и полноценную жизнь!

На 28 января собрано 112 757,16 белорусских рубля, или $56 826,50.

Теперь София находится дома, принимает витамины, с ней занимаются и делают массаж.

Все благотворительные счета и способы помощи Софии Жагунь — на листовке.

Жизнь Софии из Ляховичей в наших руках!

«Наш край»

Фото  с группы в «ВКонтакте»

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Пополняя баланс счета мобильного телефона себе, поделитесь и с этой очаровательной малышкой. Софии Жагунь всего 2,5 месяца, и у нее
 
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