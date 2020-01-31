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СК предлагает не сажать за распространение порно, но не всех

31.01.2020 16:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Следственном комитете предлагают декриминализировать преступления, связанные с распространением порно. За первый эпизод в течение года хотят привлекать уже к административной, а не уголовной ответственности, пишет TUT.by. Сейчас за подобный проступок с порно грозит до четырех лет колонии.

По статистике, в 2019 году преступлений против информационной безопасности стали совершать чаще. Их число выросло почти вдвое и достигло 12,5% (для сравнения: в 2018 году – 6,7%) от общего количества уголовных дел. По большинству из них виновных так и не нашли, говорят в отделе информации и связи с общественностью СК.

Но Следственный комитет учится не только на судебной практике Беларуси, а учитывает еще и мировой опыт. Поэтому он запускает работу над смягчением наказания: декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порноматериалов. Но вот декриминализации изготовления порноконтента ждать не стоит.

Вдобавок СК инициирует введение уголовной ответственности за незаконное распространение реквизитов платежных карт и счетов.

 
 
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В Следственном комитете предлагают декриминализировать преступления, связанные с распространением порно. За первый эпизод в течение года хотят привлекать уже к...
 
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