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Крупнейший международный книжный форум пройдет в Минске в феврале

31.01.2020 16:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Крупнейший международный книжный форум пройдет в Минске в феврале
Фото из архива. © / Фото из открытых источников

Страна – почетный гость – Российская Федерация, центральный экспонент – Соединенные Штаты Америки.

Кроме масштабной экспозиции Российской Федерации, будет представлена деловая и культурная программа – круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами.

Свои новинки на выставке представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Программой выставки запланировано проведение более 300 мероприятий (многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, «круглые столы», автограф-сессии и др.).

Ожидается, что выставку посетят порядка 60 тысяч жителей и гостей нашей столицы.

Концепцией Национального стенда будет являться слоган  «Беларусь – открытая книга».

Найдут свое отражение тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года малой родины.

Одной из основных сюжетных линий презентаций новых издательских проектов будет являться празднование 90-летнего юбилея со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича, который отмечается в 2020 году.

На импровизированных страницах стенда организуют свои экспозиции Национальная библиотека Беларуси, Президентская библиотека, Национальная книжная палата Беларуси. Масштабную площадку для встреч с писателями посетителей выставки представит ОО «Союз писателей Беларуси».

На постоянно экспонируемых витринах будут представлены проекты, изданные при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, книги номинантов на Государственную премию Республики Беларусь в области литературы, культуры и искусства Н.Чергинца, В.Лиходедова, Е.Хорошевич и А.Шаркова, а также книги-победители Международного конкурса «Искусство книги».

Главная сцена будет задействована в соответствии с тематическими днями:

День открытия – планируется посещение выставки официальными лицами, руководителями республиканских органов госуправления, представителей дипмиссий, аккредитованных в Республике Беларусь, наибольшее представительство популярных писателей.

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Впервые центральная площадка в вечернее время в проекте «Своя среда» соберет любителей бардовской песни, где свое поэтическое творчество с презентацией собственных книг представят популярные барды Беларуси.

Авторский день «Мысли вслух» – планируется организовать с акцентом на авторов новых книг, способных собрать аудиторию для обсуждения не только творчества, но и волнующих тем в сфере литературы, истории, науки и культуры. Среди авторов – Иван Антонович, Игорь Марзолюк, Андрей Король, Вячеслав Бондаренко, Александр Данилов.

Белорусский день «Беларусь – открытая книга». Планируется презентация творческих проектов, приуроченных к Году малой родины в Беларуси, 75-летию Великой Победы, среди которых «Традиции современной Беларуси» (РУП «БелТА»), в которой символично собраны 25 традиций, зарожденных в современной Беларуси; Презентация проекта Елены Микульчик, раскрывающего глубинные традиции белорусской национальной кухни.

Проект «Беларусь – Война и мир». На выставке будет дан старт проекту, который планируется сделать передвижным в течение года с возможностью через уникальные издания, созданных на коллекционных архивных исторических фотоматериалах, узнать о наиболее важных событиях военных и мирных лет в период 1812-2020 годов с акцентом на Великую Победу в 1945 году.

Детский день «Тип-топ» – планируется большое количество мероприятий, презентующих книжные проекты для детей и родителей. На одной из площадок выставочного центра будут проходить интерактивные спектакли. Планируется подготовка материалов, популяризирующих книгу, книгочтение для социальной сети «ТikТок».

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В день закрытия выставки пройдет большое количество разноплановых презентаций, в том числе Президентской библиотеки, представляющей книги, приуроченные к юбилеям спецподразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, страновых изданий, представляющих Республику Беларусь через книги о Мирском замке, Несвиже и Несвижском замке.

В дни выставки будут работать площадки как на самом выставочном центре, так и за ее пределами. Так, в столичных кинотеатрах планируется показ фильмов по произведениям белорусских авторов, в театрах пройдут спектакли по книжной тематике. Будет организована работа маршрутного поэтического автобуса по проспекту Победителей, работа на площадках библиотек Минска.

Знаковым мероприятием в рамках ММКВЯ по традиции станет VI Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Организаторы симпозиума наряду с Министерством информации – ОО «Союз писателей Беларуси», РИУ «Издательский дом «Звязда», издательство «Мастацкая літаратура».

В 2020 году ожидается участие в мероприятии представителей порядка 25 стран ближнего и дальнего зарубежья – Австрии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Палестины, Польши, России, Словакии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции и др.

В 2020 году в программе симпозиума – пленарное заседание, круглый стол писателей Беларуси и России и белорусско-казахский круглый стол; семинары; встречи со студентами ВУЗов Минска; литературные вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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С 5 по 9 февраля 2020 года состоится крупнейший международный книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка.
 
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